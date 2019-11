Hay que estar atentos

La situación actual de América Latina en general y de la región centroamericana en particular nos obliga a mantenernos atentos, a no fiarnos ni dormirnos, pues la amenaza de la izquierda radical está más viva que nunca. Recientemente, el comandante Daniel Ortega, en una reunión de los países de la Alianza Bolivariana de las Américas, realizada en Managua, ha sido tajante: ha dicho que no vale la pena participar en el juego democrático, que la opción de la lucha armada continúa vigente y que no está pensando en dejar el poder en su país ni ahora ni más adelante. Es más, uno de los hijos de Ortega ya ha organizado un movimiento al interior del Frente Sandinista que, recientemente, realizó una manifestación en contra del Consejo Superior de la Empresa Privada, al que ha gritado todo tipo de improperios y culpado de la crisis en que hoy tiene sumida a Nicaragua su propio padre.

En Venezuela, mientras Maduro cuente con el apoyo del ejército, al que desde que Chávez estuviera vivo habían puesto “bozal de arepa”, difícilmente va a poder respetarse la voluntad de la mayoría y habrá dictadura para rato.

De Cuba ni hablar, el régimen de La Habana ha desarrollado, con las décadas, una actitud cínica y prepotente y se presenta al mundo casi como un campeón de los derechos humanos, cuando en la isla se persigue y encarcela y no se tolera ningún tipo de disidencia. Asimismo, parece que el resto del mundo se ha acostumbrado a semejante situación anómala y alimenta con dólares y euros abundantes una tiranía de lo peor. Se ha generado tal propaganda romántica sobre el Che, Fidel y sus secuaces que hasta gente que se dice demócrata parece venerarlos.

Con el apoyo del gobierno de López Obrador y el próximo del argentino Alberto Fernández, Evo Morales, un hombre que no ha hecho más que irrespetar la voluntad de su gente y aferrarse a los privilegios que el poder le provee, recibe trato de héroe y, desde México, promueve el caos en una Bolivia que quién sabe a dónde va a parar. En Honduras no podemos menos que estar atentos, vigilantes.

En Venezuela no hay dinero para comprar ni medicamentos, pero sí hay fondos para enviar gente a subvertir otros países o para financiar a sus seguidores. ¿Qué buscan? Llegar al poder para enquistarse en él y darse la buena vida, la misma buena vida que han llevado los hijos y nietos de Fidel, la familia de Chávez y Maduro y, por supuesto, los Ortega-Murillo de Nicaragua.