Necesidad de acuerdo

"Déjennos trabajar”, clama el sector privado cuyos dirigentes apuntan, como lo han hecho otros sectores también, hacia la vida política complicada y enredada en intereses personales o partidistas que impide el normal desenvolvimiento de las actividades productivas, así como las relaciones laborales, cuya más necesaria expresión desde hace décadas es la creación de empleo. Hay círculos viciosos en los que las causas se transforman en efectos y estos con inusitado dinamismo se transforman en causantes y así las explicaciones, soluciones viables, toman ruta divergente.

La propuesta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Cohep, señala el deterioro de las instituciones públicas, el desprestigio de la clase política y la pérdida de confianza en las entidades estatales, las causantes de la grave situación en el país por lo que señala la necesidad de lograr un gran Acuerdo de Gobernabilidad y Democracia que conduzca a mejorar las condiciones de vida de la población.

¿Cómo lograrlo? A caminar se aprende andando, a nadar nadando… En la vida política de los pueblos, el diálogo es el camino del entendimiento, no del sometimiento, para concretar acciones colectivas cuya responsabilidad sea de todos. Oficialismo, con la mirada en los ciudadanos; oposición, con actitud e iniciativas que contribuyan al imperio de la ley y no permitan abusos de poder; población, con una participación directa a través de organismos e instituciones para que la democracia no reciba documento de hipoteca cada cuatro años.

Tres puntos en la mira: fortalecimiento de un Estado democrático y representativo; fortalecimiento de las condiciones para generar empleo y fortalecimiento de la educación, salud, seguridad ciudadana y desarrollo integral incluyente.

"Para mantener la paz social, vivir con prosperidad y seguridad ciudadana, con justicia en los tribunales, con separación real de poderes y una democracia estable, necesitamos una reforma concertada en la acción política y la estructura del Estado”.

Que quienes deben dar respuesta a la ciudadanía, las instituciones públicas, funcionen como deben funcionar es la síntesis, muy sintetizada, como diría Cantinflas, demanda el Cohep para quien la clave de la reforma exigida no es solo para enderezar el rumbo y no naufragar, sino para que las próximas generaciones no sigan en lo mismo que, por estar aumentando, será mucho peor, según evidencian ya los indicadores relevantes de desarrollo, estancados o en acelerado deterioro.