“Te tengo que pedir un favor”, expresión presentada en el texto que transcribe la conversación telefónica entre el titular de la Casa Blanca y el Presidente de Ucrania, para quien la despedida es un halago al mejor de los estilos de la política avasalladora de Washington o las luces multicolores de las creaciones de Hollywood: “Vuestra economía va ir mejor de lo que yo predije”, con sonrisa que se adivina a través del teléfono.



Todo ello y mucho más, fechas, lugares y declaraciones se hallan en un documento de un informante anónimo, del círculo oficial y dispuesto a declarar en el Congreso, según se supo, lo que abrió camino a los medios de comunicación para ahondar. Nada extraña la reacción del presidente Trump, que no se hizo esperar, echando mano de la fórmula caza de brujas de los demócratas.



El anuncio de la líder de la Cámara de Representantes es el inicio de un proceso que tiene como preámbulo múltiples interrogantes, pues las fuerzas políticas de las dos cámaras tienen que decidir en condiciones de votación distintas. El caso de los representantes con una mayoría simple, la mitad más uno de los 435 miembros, es suficiente para que el Senado conozca, debata y decida sobre el proceso. Aquí es donde la mayoría republicana, en principio leal al Presidente, proporcionaría un voto favorable a Trump. En el juicio político, los senadores tienen la clave.



No sorprende la actuación del Presidente republicano, pues desde el inicio de su mandato, 2017, ha dado abundantes pruebas de su desdeño y hasta desconocimiento de los procedimientos institucionales más elementales, que en toda democracia también el mandatario debe cumplir.



Pocos antecedentes de juicio político por abuso presidencial hay en la historia del país, pero lo que está claro, aunque a la actual administración no le agrade, es el que son tres los poderes del Estado. En algunos países, el presidencialismo marca la agenda nacional; en Estados Unidos, el voto directo va a los representantes y senadores. Su democracia no es actividad o negocio privado de nadie, sino que su vitalidad y vigencia se fundamentan en la fortaleza de las instituciones y el respeto de todos los ciudadanos a ellas.



Habrá que seguir el proceso y esperar una decisión marcada por la campaña electoral, que ya ha comenzado, y las elecciones del próximo año. Sin embargo, también no hay que menospreciar que el polémico tema llega en época de inquietud política, de incertidumbre en la economía mundial por las guerras comerciales y por el avance del populismo, que impone los nacionalismos frente al globalismo de las últimas décadas.