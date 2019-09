Las especulaciones sobre el mercado petrolero apuntan claramente y con descaro al aumento en los combustibles como se vio al inicio de semana, aunque todavía la cuantía de las pérdidas, los daños y sus consecuencias no tuvieran una evaluación, pues a un primer momento, tras el conocimiento de los ataques a la mayor refinería saudí, la subida fue récord, pero un informe optimista sobre la producción en Arabia Saudita, la pronta recuperación de las instalaciones atacadas así como aumentar las sanciones a Irán hicieron que el mercado se tranquilizara. La mayor preocupación está centrada en la tensión, a mediano plazo, entre Washington y Teherán.

El hecho es innegable y sus consecuencias habrá que enfrentarlas, más nosotros que somos importadores natos de los productos derivados del petróleo. Pero en los precios de los carburantes se da el mismo fenómeno que otros muchos productos y servicios: Para aumentar los precios basta una pequeña alteración en el mercado que al desaparecer no se toma en cuenta o en toda su medida para restablecer los precios. Claro que la situación en Oriente Medio es grave. Desde Irán no hay espacio para la negociación o diálogo si no se retiran las sanciones y se restablecen los recursos congelados como presión más fuerte contra la población iraní, el periodo de la Asamblea General de la ONU puede abrir puertas.

La principal fuente de combustible se halla en los convulsos países árabes, pero una mayor producción en Estados Unidos y Europa mitigará los daños a las economías más débiles como la nuestra, aunque el impacto final pudiera ser mayor, ya que la vía marítima, el estrecho de Ormuz, angosto paso entre Irán y Omán, puede ser bloqueado impidiendo o limitando el paso de los petroleros. La propuesta de una coalición internacional no ha tenido mucho eco y las aguas internacionales son también blanco fácil para agravar la muy delicada situación.

El manejo de una escasez, real o ficticia, tendrá su efecto en el mercado, pero no hay que comer ansias, pues suficiente tenemos con la situación mundial y con la depreciación del lempira que marcan la marcha hacia el aumento en las gasolineras. No debiera, por ahora, aprovecharse para incrementar la factura mensual de energía a aplicarse en los próximos dos meses. Hay nubarrones en el horizonte, para algunos señal de tormenta, pero las amenazas de unos y otros hallan mentes y voces de tajante repudio a la guerra.