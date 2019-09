La emergencia

Vuelta al campo fue el lema en una época pasada, cuando los albores industriales de producción y exportación con creación masiva de empleo en espacios plenamente identificados y beneficiados no habían aparecido.



Llegaron otros tiempos, otras condiciones y otras exigencias, y en el campo se fue perdiendo lo más valioso, lo que da valor a la tierra, al cultivo, a la cosecha, las personas, la familia, la juventud, en esa también migración interna hacia zonas industriales en las que hallar trabajo y unos ingresos estables para el sostenimiento de la familia. Se produjo como en otros muchos países el “vacío” rural, plenamente identificado por la salida de las jóvenes generaciones.



Por si ello fuera poco, los fenómenos naturales golpean duro y hallan condiciones favorables, pues la vulnerabilidad del agro no resiste las inundaciones ni las sequías y son, precisamente, estas últimas las que periódicamente se presentan con desvastación de cultivos y graves daños en la ganadería.



La desaparición de glaciares, la anunciada subida del nivel del mar, récord de temperaturas en verano, acaparan la atención internacional; pero la crisis de pequeños productores del campo, la disminución de alimentos y la proliferación de enfermedades no aparecen en las investigaciones hasta que no reciben el calificativo de catástrofe.



La sequía, por cuyas consecuencias para miles de familias se está pidiendo la declaratoria de emergencia, llegó para quedarse y serán los propios productores con el respaldo del Gobierno los que se conviertan en parte de la solución, cuya iniciativa debiera mover personas y recursos para atender esta emergencia; pero, sobre todo, para prevenir la del próximo año, pues lo del cambio climático no es “cuento”, por ello es necesario volver la mirada al agua con centuada escasez ya en algunas ciudades y casi desaparecida de cauces superficiales y corrientes subterráneas.



Hablar de sistemas de riego que hagan posible el cultivo de determinadas áreas es hablar a oídos sordos, pues por décadas se identificó el regadío, muchos antes de las adversas condiciones climáticas, como salvación de la producción agrícola y del hato ganadero; pero, con algunas excepciones, se invirtió en estudios, se archivaron los papeles y al daño al ambiente se sumó la espera y desesperación por la llegada, muy irregular en estos tiempos, de la anteriormente calificada época de lluvias.

Emergencia hoy, sí, pero hay que eliminar la miopía que confunde débiles paliativos con soluciones.