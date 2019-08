Tarea “para ayer”

Las resoluciones claves de la decimoséptima Cumbre de Tuxtla, celebrada la semana pasada en esta ciudad, se hallan en palabras medidas, exactas, de academia, como la síntesis de un horizonte descrito y anhelado en las casi tres décadas, en que se abrió el mecanismo de diálogo y concertación, cuyo objetivo es “el diálogo político, consolidar la paz, la democracia y fomentar la cooperación regional”.



La Declaración de San Pedro Sula es la más reciente expresión de estas iniciativas e intenciones, fortalecidas con el Primer encuentro empresarial mesoamericano.



Y ahora, como señala el dicho popular, viene lo bueno, pues de lo dicho (escrito) al hecho hay mucho trecho, y precisamente ese trecho habrá que recorrer, pese a que el ambiente en la región, país por país o en conjunto del istmo, no se presenta como el más favorable; pero “a mal tiempo, buena cara”, y ante los obstáculos las respuestas más oportunas y eficaces dan el calibre de la visión de los líderes y dirigentes. Como quien dice, “obras son amores y no buenas razones”, o conclusiones redactadas al detalle en cada palabra, coma y acento.



Dos de las resoluciones llegan necesarias y oportunas. La primera: “Reafirmar y destacar la voluntad, responsabilidad y compromiso con la prevención y lucha contra la violencia, el delito, el crimen organizado trasnacional, el problema mundial de las drogas y la corrupción”.



A ver quién se atreve a tirar la primera piedra o autocalificarse de mesías para la solución de estos graves problemas comunes, que en ocasiones se muestran superiores al mismo Estado y violan sistemáticamente el derecho de los demás ciudadanos. Si desde las grandes ciudades del norte llegó la violencia organizada, en nuestros países halló tierra muy fértil y los frutos ahí están.



El tema migratorio no podía faltar, pues la región centroamericana es origen, tránsito, destino y retorno. Las políticas antiinmigrantes agravan los riesgos en el camino con los obstáculos presentados en la naturaleza, pero también con la discriminación y violación de los derechos humanos.



Un drama del que se hace eco la cumbre de Tuxtla y exige hechos tan evidentes y elementales como oportunidades de trabajo, acceso a la educación y espacios de convivencia armónica, reflejo de una sociedad, en desarrollo, encaminada al mejoramiento de la calidad de vida para todos, sin exclusión, en abierto y universal compromiso con la paz, la libertad, la democracia y el diálogo político. Tarea dejada “para ayer”.