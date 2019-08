Falsos profetas

¿División, diferencias de criterios? ¿Activismo en las redes sociales, cuya dimensión no tiene límites, aunque sí una autoalimentación permanente que cada vez exige más? ¿Políticos duchos para nadar en cualquier agua? Las preguntas se multiplican y hallan explicación en hechos inconfundibles con palabras, iniciativas y acciones que recuerdan el dicho de divide y vencerás, o aquello de en la unión está la fuerza. La mirada hacia atrás puede ser peligrosa, pero también aleccionadora cuando hay interés en superar obstáculos y aprender de lo bueno lo mejor para evitar tropiezos y caer con daños para la mayoría y beneficio para los que “saben nadar y guardar la ropa”.



El trabajo periodístico de la edición de ayer lunes de LA PRENSA en sección Apertura muestra la situación del sector privado con apreciaciones y opiniones de los dirigentes, algunas de ellas, como aquella del pasto seco, listo para el fuego, sumamente gráficas, aunque en el acercamiento a los empresarios no se percibe un interés efectivo para el diálogo en el que se definan estrategias para la consecución y puesta en práctica de una propuesta común que desde la actividad económica y empresarial abra paso hacia un horizonte más despejado, menos crispado y favorecedor de una convivencia armónica en la pluralidad.



Si nos referimos a las caravanas, a la violencia, a la pobreza y a otros problemas sociales, uno de los referentes obligados es la creación de oportunidades de trabajo, de la que el Gobierno alardea; sin embargo, la crisis sociopolítica y la inseguridad jurídica destruyen muchas fuentes de empleo que garantizan ingresos personales y familiares sin la inquietud de avatares políticos y sin estar vinculados a impuestos, al contrario, con los empleos del sector privado se garantizan recursos al presupuesto nacional.



Pero la empresa privada no está libre de “infiltrados”, “políticos”, situación que exige “reagruparse para que venga quien venga no le doble la rodilla a la empresa privada”. El tema está sobre la mesa y si, durante días, con paños tibios se intentó calmar los ánimos, es el momento de acercamientos y decisiones en búsqueda de unidad, pues en ella está la fuerza, la que necesita Honduras para conciliar, planificar y desarrollar planes necesarios que disminuyan realmente la pobreza y eliminen la exclusión. También en la empresa privada hay falsos profetas y con pasto seco es fácil generar incendios.