Abuso y pasividad

Sacudieron las palabras del cardenal Rodríguez en la homilía de la eucaristía del domingo, tal y como se reflejan en las reacciones de funcionarios o ejecutivos del sector eléctrico. Y no es para menos, aunque cada quien fue tirando la pelota al lado, pero lo importante es que el rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica no recaiga solo sobre los abonados con la manida explicación de que los costos de la generación son caros, como también lo son aquellos otros condicionantes colaterales que se concentran en leoninos contratos, administraciones desastrosas, exigencias sindicales y masivas pérdidas técnicas o no técnicas, pesada carga que no debiera aparecer en la factura mensual.

“Los abusos en el cobro de energía se cometen ante la pasividad de los que tienen que corregir los errores”, enfatizó el prelado en la misa. Una vez más, el arzobispo de Tegucigalpa, como hace años en defensa del ambiente, alza su voz ante la “injusticia”, exigiendo correctivos, de manera que desaparezcan los cobros “abultados”, el golpe a la economía familiar y las quejas de ciudadanos, cuya mayoría se había adelantado ya a aquello “apague para que no pague”, pero con escaso resultado en la factura mensual.

A alto nivel se ha abierto una esperanza para el recate en el sector eléctrico con el acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional, que dará paso a la formación de tres unidades autónomas en las áreas de generación, transmisión y cobro. Claro que el progresivo mejoramiento deseado tiene enormes dificultades, tal y como se han venido manifestando en los Gobiernos, cuyos funcionarios han reiterado la promesa de revisión y renegociación de los contratos con los generadores del sector privado, aunque el inmenso agujero proviene más del desastre administrativo al entregar la Enee a políticos de oficio, cuyas decisiones se enmarcan en la frontera legal cuando no dan, solapadamente, el paso a la ilegalidad.

La creación de un fideicomiso para pagar la energía puede constituir el apagafuegos del momento, pero es necesario y urgente sentar bases sólidas para no seguir tropezando, no sea que el remedio resulte peor que la enfermedad. Cumplir los contratos es una obligación, como también debe ser leer su letra pequeña, apelar a la ética de los funcionarios y plasmar públicamente su contenido antes de aprobarlos y suscribirlos.

Las explicaciones técnicas de ejecutivos, si es la tarifa, si es el promedio, si es la lectura... no convencen. Necesitamos eliminar el miedo y hasta el terror en la espera y en la lectura de la factura mensual.