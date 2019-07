Encender el foco

Las sesiones del Congreso Nacional, antes ya de las vacaciones no merecidas y, por tanto, injustas, se van desarrollando a “trancas y barrancas” que, como señala la sabiduría popular, es una expresión que se refiere a situaciones en que se desarrollan acciones, en este caso agenda legislativa, afrontando problemas, dificultades, con el lema de “insurrección legislativa”, para impedir objetivos que, al cierre de la jornada, se logran pese al ruido, los gritos, los puños, las bengalas y hasta la “gaseada” en la que los gaseadores fueron, accidentalmente, las víctimas.

Lo de la sesión del Legislativo en Gracias, Lempira, es un episodio más en el estudiado y programado intento por impedir, no sólo obstruir, la labor parlamentaria que, sin los intentos no exitosos del Partido Libertad y Refundación, es cuestionada en todos los gobiernos con exigencias para reducir el número de diputados y, sobre todo, realizar las reformas para que el candidato y, posteriormente, el elegido sea objeto de evaluación de quienes lo votaron por considerarlo el mejor en su distrito, en el sector de su ciudad o en la zona de su departamento, de manera que la responsabilidad sobre la democracia no termine temprano o en horas de la tarde del último domingo de noviembre al votar, sino que haya una participación, supervisión, “ojo al Cristo” que sienta sobre sí el representante del pueblo, no sólo de su partido.

Bochornosa la imagen que están dando en el Congreso Nacional y sobre la cual todas las partes: el oficialismo, la oposición y los resentidos de todos los colores debieran expresar un “basta” enérgico, no sólo pensarlo. Es una vergüenza ver lo que sucede y escuchar vocablos soeces en quienes fueron investidos por el poder popular, cada vez más contaminado desde los poderes mismos del Estado y en las profundidades de un abismo del que será cada vez más difícil volver a la superficie.

Vengan ya las reformas electorales en un debate repleto de retórica y demagogia, pero sin sillas por los aires como pedían a gritos algunos, porque el tiempo vuela y cada día disminuye la oportunidad de evitar el tropezar en la misma o parecida piedra con consecuencias catastróficas para todos. Ojalá que el acompañamiento técnico de la OEA ayude a salir del pantano, pese a los intereses partidistas, pues la política “es el arte de lo posible”, aunque también se generalizó como “arte de lo imposible”. Con aspiración de lo primero, nos vemos en la necesidad de soñar, diseñar y recorrer colectiva y solidariamente hacia lo imposible. Quizás se les encienda el foco.