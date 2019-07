Si la primera entrega de la investigación y documentación sobre el desempleo en nuestro país presenta cifras, porcentajes y diversas modalidades en el mundo laboral, a lo largo de la semana llegará el elemento más cercano y sensible, el factor humano de ese fenómeno social que marca la vida de miles y miles de individuos y familias.

Un ejemplo de hoy, actual, el traslado de operaciones de una empresa afectada por el incumplimiento de contratos, no por la mano de obra ni la materia prima, ni siquiera por los apagones, sino el paso por un puente sobre el que se escenifican protestas que impiden la circulación, retienen las exportaciones y estrangulan el sector productivo.

La situación se da en El Progreso, donde “tenemos los mismos enemigos de la empresa privada”, explica el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso, quien señaló el puente de Quebrada Seca como lugar de tomas y obstaculización de la actividad económica. Aunque en este caso concreto el anuncio es de traslado de operaciones fuera de la Perla del Ulúa, no queda suavizado el daño, pues es destrucción de empleo para más de mil personas.

Pese a que la patronal ha anunciado la recontratación de quienes quieran seguir trabajando en otros centros de producción, no será fácil para muchos, bien por condiciones familiares o compromisos personales. Cuidar y proteger los empleos debe ser prioridad para las autoridades, los empresarios, los trabajadores, las organizaciones sindicales, los partidos políticos y todos los hondureños, pues la estabilidad laboral es condición necesaria para el bienestar y la prosperidad de todos los agentes productivos y del país, que debiera enfocarse como necesidad existencial a crear, mantener y mejorar las condiciones más atractivas para la inversión, lo cual en estos momentos y desde hace unos años más que a utopía resuena a pregón vacío.

Las consecuencias están ahí, “más de dos millones de desocupados”, con una dedicatoria trágica, los jóvenes, los aspirantes a ingresar en el mercado laboral, cuya frustración deja una marca imborrable.

Objetivo inmediato: si las condiciones sociopolíticas no son favorables para atraer la inversión que cree oportunidades, tan necesarias, de trabajo, unamos iniciativas y esfuerzos para no destruir empleo, para no contribuir a la desocupación o a la precariedad del trabajo, para no incrementar la pobreza en un círculo eterno de supervivencia. Sin ser alarmistas, hay que hacer sonar las alarmas.