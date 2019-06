En la tarde

Son numerosas las quejas de las personas de la tercera edad, adultos mayores, viejos, de aquellos que han llegado en la jornada diaria a la tarde o quienes desde la experiencia de la vida han adquirido la sabiduría, no académica ni técnica, sino del corazón y de la razón, por eso resienten que en la familia, en los espacios públicos y en las controversias y pugnas cotidianas se les haga a un lado, pues ya van de “salida”. Basta leer la literatura sobre la tercera edad o escuchar con nostalgia los relatos de familia, amigos, correligionarios, vecinos de otros tiempos, en los que las personas se miraban a los ojos y hablaban de frente sin desviar la vista a las cosas ni las palabras a intereses materiales. “Nosotros vivimos en un tiempo en el cual los ancianos no cuentan. Es feo decirlo, pero se descartan, ¿eh?, porque molestan. Los ancianos son los que nos traen la historia, nos traen la doctrina, nos traen la fe y nos la dejen en herencia. Son los que, como el buen vino envejecido, tienen esta fuerza dentro para darnos una herencia noblee", señala el papa Francisco, quien en numerosas ocasiones se refiere a ese legado al que renuncia la sociedad, causando el deterioro de una estructura en la que cada vez los valores sociales van desapareciendo con la prevalencia del tener sobre el ser.

En nuestro país existe la Ley Integral de Protección al Adulto Mayor y Jubilado, que es la parte más visible de la retribución de la sociedad a esas personas que han contribuido durante décadas al desarrollo de Honduras en la familia, en el trabajo, en la convivencia armónica, que tanto nos hace falta hoy, en los triunfos y en las desgracias colectivas; sin embargo, abundan quienes eluden el cumplimiento del mandato legal y consideran una carga o un estorbo, como aquello de la preferencia en oficinas y negocios, como si quienes se hallan en pleno mediodía no llegarán al atardecer de la vida, cuando hay más tranquilidad, sopla la brisa, nos faltan enfermedades y achaques, se acumulan los recuerdos y con la sapiencia de los años se anticipan los tropiezos que, con el consejo de los mayores, se pueden evitar. Los “redentores” explican los fallos en el progreso, el bienestar y la convivencia en los errores y la debilidad del sistema, con propuestas de cambio a través de iniciativas, leyes y proyectos que, al final, se empantanan y hunden en manos de los mismos o semejantes. El renuevo generacional es necesario, pero no para prescindir y olvidar a los protagonistas del ayer con su mañana, su mediodía y hoy al atardecer. “Un pueblo que no cuida a los abuelos, un pueblo que no respeta a los abuelos, no tiene futuro, porque no tiene memoria, ha perdido la memoriae_SDRq. Nos pasa lo que nos pasa por desmemoriados porque la síntesis cariñosa nos enseña: “Los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos”.