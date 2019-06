Ajuste a la vista

En algún momento afirmamos que la reducción de pérdidas en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica trataría de mostrarse a través de cantidades provenientes de las facturas mensuales de manera que mayor ingreso cash quedase reflejado como eficiencia y progreso en la reducción del abultadísimo déficit de la empresa de energía. No es especulación, pues los aumentos, dicen que debido al ajuste de tarifa, en el “susto” mensual muestran el camino de las cantidades, no el de la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas, particularmente estas últimas, los hurtos de energía que, al final, le llegan al cumplidor.

Y estamos ya en la segunda quincena de junio con muchas celebraciones en la fiesta patronal de la Capital Industrial del país, pero ello no desviará la atención y tensión de los abonados de la Enee en San Pedro Sula y en todo el país. Al que no quiere un trago, vaso y medio, es la sabiduría popular y que aplicamos a la casi anunciada acción de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree) que hará justicia a la identificación, “cree” que habrá revisión tarifaria a finales de junio para que en julio llegue ya el nuevo “porrazo”. Hablar de ajuste o revisión ya se sabe. Sería más transparente y, sobre todo, real decir aumento aunque asuste, puesto que rebaja, pese a que todos los elementos a considerar son favorables a ello, no se producirá. Se desea, pero, de momento, es más que conveniente que la facturación mensual se ajuste al consumo real, no al cálculo de un promedio.

Complejo el tema, pues los contratos con los generadores, muchos ni generan, pesan más que la cortina de El Cajón. Esta es la enésima vez que se habla de su renegociación, lo mismo que el acuerdo con la Empresa Energía Honduras, EEH, pero bien se sabe que individual o colectivamente los acuerdos se cumplen, en algunas sociedades más serias hasta con la palabra vale, en caso de incumplimiento se rompe con responsabilidad de una de las partes, si hay que negociar hasta la misma palabra lo dice, dando y dando y aquí es, sin duda, donde la burra botó a Genaro.

De que se viene, se viene. Termina el trimestre, no nos referimos a la actividad académica universitaria, sino a la medida que los integrantes de la Cree nos recetarán para este tercer trimestre del año, con la vista puesta en el cuarto que nos da la bienvenida, el calendario no la Cree, con la Semana Morazánica. Y a lo supuestamente legal hay que sumar esas cantidades en las facturas a las que no se les halla ni pie ni cabeza, pero hay que pagar.