Patuca III, a final de año es la promesa

“El gozo en un pozo”, es el dicho popular cuando desaparece lo bueno que causa ilusión o se esfuma aquello con lo que soñamos, no ilusamente, sino apegados a la realidad de los hechos. Los contratiempos en el proyecto Patuca III, sobre el que multiplicaron las ilusiones tanto para aumentar la distribución de energía limpia como, sobre todo, aliviar la tarifa y la factura final, si no tanto, sí lo suficiente como para amortiguar los golpes, están rebajando las expectativas de mejoramiento en el servicio y en algún nivel de saneamiento de las finanzas en la Enee, aunque nada más fuese no más endeudamiento.

Cuando en un futuro cercano algún acucioso ofrezca el relato de la construcción de la represa, negociación de los recursos, entregas acordadas, afectación por fenómenos naturales, demandas de la población, su reasentamiento, indemnización, etc., y la cuenta final cuando se haya llenado la represa, roten las turbinas y llegue la electricidad a los hogares y empresas, conoceremos los entresijos y ojalá, si no puede ya ondear la bandera de la transparencia, no haya más señalamientos contra la honestidad y el buen y eficaz manejo de los recursos financieros de la inversión.

La más reciente paralización de las obras, por más de un mes, se halla en el tramo final para la solución con alivio para la Enee, cuyas autoridades garantizan que a finales de año operará la nueva fuente de energía. Ya es hora, pues en el sueño inicial la actividad debió comenzar en marzo del año pasado. Los funcionarios y consejeros apelarán a la complejidad del proyecto, pues señalan la entrega de recursos al progreso en los trabajos que, a su vez, están altamente condicionados por los derechos de las personas que son afectadas por la obra.

A finales de año es la promesa, pero el informe técnico del Tribunal Superior de Cuentas ha proporcionado una fuerte sacudida a las ilusiones de la población de aquellas zonas cuya demanda de servicio tendrá prioridad, puesto que el costo de generación del kilovatio será el más elevado, con carga al “papelito” mensual o a la gaveta de “superdeuda” de la empresa; pero lo más probable, lo primero, pues aparecerá la clásica explicación, razonable, pero injusta, la energía más cara es la que no se tiene, que escuchamos desde los “tiempos de la oscuridad”.