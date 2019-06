Pensar en Honduras

Los actos de vandalismo cometidos durante las manifestaciones de médicos y docentes en la capital del país y en otros puntos del territorio nacional, en el último mes, deben convertirse en un serio y urgente llamado a la conciencia de los dirigentes de esos gremios, que hasta ahora han mantenido silencio y no han condenado, ni tácita ni explícitamente, esos hechos vergonzosos que han sembrado destrucción, miedo, graves pérdidas económicas e, incluso, puesto en riesgo vidas humanas.



Hace poco más de un mes fueron incendiados edificios que son parte del patrimonio histórico de la capital, así como negocios particulares; la semana recién pasada, la zona del aeropuerto de Toncontín fue testigo del afán destructor de una turbamulta que, a su paso, fue dejando una huella de terror, producto de una conducta irracional, salvaje. Solo las mentalidades más sesgadas y obtusas podrían justificar algo así.



Da la impresión, con base en lo que sucedió hasta ahora, que hay algo que va allá de la derogación de un par de decretos. Es evidente que hay una agenda, realmente no tan oculta, que mueve a la directiva del Colegio Médico y a los sindicatos de maestros a mantener a la población en zozobra, a condenar a los más pobres a la ignorancia, a la enfermedad y a la muerte.



La población, que observa casi con incredulidad cómo se repiten las mismas consignas y se cometen las mismas fechorías, está cada vez más preocupada. Caer en cuenta de en qué manos está nuestra niñez y juventud, y quienes velan por la salud de los hondureños que acuden a los servicios públicos de salud, casi causa espanto. Porque no se han comportado como gente en la que se puede fiar o con la que se puede hablar en serio. Priva el capricho, los intereses políticos, las causas inconfesables, sin pensar, ni un minuto, en Honduras.



Mientras tanto, este pobre país continúa su descenso a los infiernos, luego de casi un mes sin clases y un cuarto de millón de citas médicas canceladas. Menos del uno por ciento de la población ha mantenido secuestrado al resto de los hondureños que no saben si podrán llegar a sus trabajos, o si su negocio será el siguiente en ser atacado y destruido.



Esta situación debe terminar. Es obligatorio recapacitar y poner fin a esta tragedia. Los llamados al diálogo deben ser escuchados. Los médicos por vocación y los educadores auténticos deben poner en cintura a sus dirigentes politizados y empeñados en destruir a Honduras. Todavía estamos a tiempo.