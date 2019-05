Entendámonos de una vez

Luego de casi diez años de amenazas, negociaciones, toma y daca, estira y encoge, ya es tiempo que los hondureños nos entendamos de una sola vez. Pero, para que eso sea posible, debemos partir de unas premisas incontrastables que todos debemos asumir como propias.



Antes que nada, hay que entender que este país no es propiedad de nadie. Ningún partido, ningún grupo de poder, tiene derechos exclusivos sobre él. Todos los que aquí hemos nacido, más aquellos que han venido de otras tierras, han aprendido a querer a Honduras y se han puesto bajo el cobijo de la bandera de las cinco estrellas, podemos y debemos participar en la definición de su futuro y su destino. Nadie debe ser excluido, ni por su ideología, ni por su religión, ni por su filiación política. El país que hasta hace muy poco estaba dividido entre cheles y cachurecos, hoy presenta una diversidad de pensamiento más amplia e incluyente; y eso es bueno. Es bueno porque hay mayores posibilidades de buscar y encontrar solución a los problemas multiseculares que nos aquejan. Pero, claro, en esa búsqueda debe prevalecer el respeto a la diferencia, el respeto a la divergencia, el respeto a la dignidad de los demás.



Luego, hay que entender que la violencia, en ningún país del mundo y en ningún período histórico, ha generado desarrollo ni progreso. El odio engendra muerte, dolor, luto y deseo de venganza. Y una casa dividida contra sí misma no puede sostenerse. No es matando al que piensa distinto que se logra la verdadera paz; no es marginando al que disiente que se dialoga y se llega a acuerdos válidos y permanentes. Tampoco es con actitudes tercas, cerriles, más bien infantiles, que se puede llegar a consensos que beneficien a la mayoría. La gente inteligente suele saber conversar y llegar a puntos coincidentes. Solo los que carecen de sentido común pueden concluir que la razón les asiste únicamente a ellos y que son los dueños absolutos de la verdad en temas opinables.



Entendamos que a algunos de los protagonistas de la vida política y gremial de este pobre país parecen haber olvidado que hay una inmensa mayoría silenciosa que los observa y cada vez se decepciona más de ellos; una mayoría que no se siente representada por ninguno de ellos, aunque hablen en su nombre; una mayoría que resulta afectada por cada paro, por cada toma de una calle o una carretera, por los discursos incoherentes de quienes los pronuncian; una mayoría que está harta de que no se preocupen sinceramente de ella y que la utilicen como pretexto para buscar beneficios personales o de grupos acostumbrados a medrar de imaginarias luchas llevadas a cabo supuestamente en su favor.