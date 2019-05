San Pedro Sula, Honduras

No faltan quienes han apelado a la suspicacia de los hondureños en todo aquello que se presente como panacea para su males y, como dicen en el lenguaje popular, “hay gato encerrado”. Señalamos lo anterior con relación a interpretaciones y opiniones sobre algunos artículos del nuevo Código Penal, hoy en vacaciones, pero que ya tiene fecha de vigencia y, entonces, de no haber rectificaciones, muchos exclamarán “ya lo decíamos”, y el gato, perdón al minino, quedará destapado.

LA PRENSA, en las ediciones del lunes y el martes, presentó, en resumen, los 100 delitos novedosos y más significativos con las penas respectivas que alimentan la confrontación, puesto que en graves asuntos como la corrupción, el cultivo y tráfico de drogas, la violencia de género, etc... la pena se reduce, de tal manera que puede ser la mínima para no ir a prisión o con el pírrico pago se salvarían de quedar tras los muros. Aunque resulte exagerado, pareciera que ya no hay espacio en los reclusorios, y mejor que queden fuera. Claro que como siempre, los destinatarios son los mismos y, por tanto, no es tanta la modernidad, es “una monstruosidad jurídica”.

En un primer momento se han centrado las denuncias y la polémica en el atentado a la libertad de prensa y expresión, ya que atenaza la labor periodística en delitos contra el honor, proporcionando escudo y barrera en la función pública, que es, precisamente, donde el deterioro y la descomposición son fuentes de la mayoría de los males y daños en nuestra sociedad.

En lugar de afinar la puntería contra el hurto y saqueo (corrupción) de los recursos del Estado desde un cargo público para terminar con impunidad, aunque el proceso esté guiado por la inocencia de los acusados, ya han entrado en consideración los beneficios, directos e inmediatos, a quienes tienen sentencia firme para aplicarles el nuevo Código Penal, más benevolente en aquellas áreas causantes de la pobreza y la violencia. El principio de retroactividad dará mucho de sí con la entrada del nuevo instrumento jurídico penal, pues los beneficios se fundamentan en la normativa que sea más favorable al reo. Hay casos emblemáticos en los que se ya se están preparando la documentación.

La reacción en el Poder Legislativo no se ha hecho esperar, y la palabra socializar busca calmar los ánimos, aunque lo más importante es cuantificar, valorar y plasmar en el nuevo Código Penal el fruto de la socialización.