La EEH, en mora

Una cosa es la reducción real de pérdidas y otra de mayores ingresos por aumento en el costo del consumo, pues aunque se reflejase esto último en la contabilidad con reducción de déficit y deudas, no debiera tomarse en cuenta para evaluar el compromiso de la Empresa Energía Honduras, pues el drenaje de recursos en toda la historia de la empresa nacional eléctrica ha ido subiendo en la medida en que aumentaban las pérdidas, técnicas por deficiente mantenimiento de la red y falta en la renovación de equipo, pero también por no técnicas y morosidad, pues eso del pegue directo, robo, es frecuente con pérdidas para la empresa y con riesgos para quienes unen los cables.

A ello hay que sumar las quejas de los abonados a quienes les llegan recibos con cantidades que no solo rechazan sino que no llegan a entender, lo que no es una apreciación personal del afectado, sino que se refleja esta situación en un informe oficial que consta de casi 64 mil abonados que fueron afectados el año pasado con cobros irregulares. Respuesta: “Dejamos clara nuestra voluntad de aclarar cada uno de los casos y trabajar por ordenar el sistema dentro de las competencias que tiene EEH”, señala la compañía cuyos compromisos se concretan en operar y administrar la red de distribución así como leer y facturar de acuerdo al pliego tarifario.

Pues a aclarar, a corregir, prestar oportuno y buen servicio y a pagar aquello que se consuma, no lo que creen que se pudo utilizar o se “invente” que se utilizó. Para ello las exigencias deben recaer sobre todos, los generadores para los cuales la agenda, desde hace décadas, contempla la renegociación de onerosos contratos, los operadores de la energía y los consumidores, cadena en la que los eslabones rotos se hallan en todos los niveles.

Y falta el reajuste, trancazo, del trimestre que no debiera reflejar el consumo de marzo, cuya notificación llega en los primeros días de abril no sea que, como en otras ocasiones, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica se refiera a la fecha de entrega de la factura, abril desde lunes, y no a los días de consumo, marzo hasta el inicio de esta semana.

La EEH habrá de reconsiderar muy seriamente cumplir sus responsabilidades, pues informes de la empresa supervisora del contrato señala que no se ha alcanzado la meta en la reducción de pérdidas y no hay, de momento, expectativas de que se alcancen con lo que la mora no será de algunos clientes, sino también de la empresa por incumplimiento de compromisos.

Una cosa es la reducción real de pérdidas y otra de mayores