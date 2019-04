Hacia adentro

Todavía se escuchaba el eco de las palabras de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, en Tegucigalpa, cuando en Washington se ponía en marcha la maquinaria para asestar un duro golpe a los países del Triángulo Norte de Centroamérica, cuyos ministros de Seguridad acababan de celebrar su quinta reunión en la que se suscribió un acuerdo para “sincronizar mejor los esfuerzos” contra la trata y tráfico de personas.

Como asociación histórica calificó los esfuerzos para “enfrentar y resolver nuestros problemas juntos” la funcionaria norteamericana.

La cara de satisfacción aunque no se consiguiese todo lo deseado, desapareció a las pocas horas cuando se supo que en “correo expreso” la Casa Blanca envió, con orden expresa del presidente Trump, al secretario de Estado, Mike Pompeo, para informar de la decisión presidencial al Congreso que tiene la última palabra en el presupuesto.

“Por instrucciones del secretario (Pompeo), estamos cumpliendo con las órdenes del Presidente y acabando los programas de asistencia exterior para los países del Triángulo Norte del año fiscal 2017 y 2018. Entablaremos conversaciones con el Congreso como parte de este proceso”, refirió la fuente, evidenciando así el paso de tornado a huracán en las relaciones bilaterales y regionales.

Con el mismo tema de fondo, poco antes el mandatario norteamericano había amenazado a México con cerrar la frontera “la próxima semana” si no detenía el flujo de migrantes.

Los obstáculos en el camino para construir su emblemático proyecto, el muro, así como las conclusiones presentadas por el fiscal especial sobre la trama rusa, dan fuerza a la administración antiinmigrante para dirigir recursos, esfuerzos e iniciativas contra los inmigrantes latinoamericanos.

Aunque está comprobado que una cosa son las palabras en un ambiente de cordialidad para dar repuesta a problemas y otra levantarse habitualmente con “pie izquierdo” las palabras de la secretaria Nielsen suenan a otra galaxia. “Al trabajar conjuntamente, Estado Unidos será socio para ayudar a mejorar la capacidad y asistencia que se requiere para abordar este problema (inmigrantes)... Juntos vamos a vencer la ilegalidad”.

No es el mismo, habla el de los encuentros a alto nivel para concretar la responsabilidad compartida y la del Presidente con quien un socio así no necesitan los países del istmo adversario alguno, pues aquello de intereses y no amigos queda en evidencia otra vez, exigiendo de los hondureños mirar más hacia adentro que esperar de afuera.