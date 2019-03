La raíz de muchos males

Para nadie es un secreto que de la educación de un pueblo depende que se erradiquen muchos de los males que pueden aquejarlo. La ignorancia es como un cáncer que corroe todo el tejido social y que impide no solo el desarrollo económico sino la convivencia social misma y genera violencia, destrucción y muerte.



La destrucción del hábitat, para el caso: la tala de los bosques, el deterioro de las fuentes de agua, el fuego que devora todos los años miles de hectárea de árboles, no es más que el resultado de la ausencia de una conciencia ecológica que solo se adquiere a través de la educación.



Un individuo con un mínimo de escolaridad se da cuenta que la conservación de los recursos naturales implica la conservación de su propia existencia; un hombre o una mujer con una cultura básica entienden que son parte de una cadena biológica en la que cada uno de sus eslabones: minerales, vegetales o animales, es importante y que si bien es cierto su inteligencia lo pone por encima de los demás seres no por eso lo convierte en el explotador inmisericorde de cuánto dispone para mantenerse vivo.



El luto que ha sobrevenido a tantas familias hondureñas a causa de los accidentes de tránsito, como el del recién pasado viernes en las inmediaciones de la colonia El Carrizal de Tegucigalpa, también ha sido producido en parte por la falta de formación intelectual y humana de conductores que poseen una licencia para manejar un automóvil, pero carecen de una educación que les permita reconocer en las demás personas que merecen respeto y cuya vida debe ser preservada, y que, por grande y pesado que sea la máquina que conducen, no por eso son los dueños de calles y carreteras y que ni ellos mismos son invulnerables.



La falta de educación termina por estar en la raíz de conductas antisociales, actitudes agresivas, violencia y marginación social. No hay arma más letal en contra de la pobreza que la educación, ni camino más expedito para el movimiento social ascendente de cualquier persona.



Por supuesto que aparejada a la formación académica que brinda la escuela es también necesaria la educación en valores, un ámbito educativo más bien reservado a los hogares que a las aulas y en el que el rol más importante lo juegan los padres y no los maestros.



Mientras no se entienda lo anterior y, producto de ese entendimiento no se proceda a la promoción de una verdadera revolución educativa académica y ética, es imposible que superemos las taras que nos mantiene sumidos en el atraso.