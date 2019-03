Los problemas de la circulación, viabilidad más de moda, en San Pedro Sula son evidencia cotidiana de la “prosperidad y progreso” en la posesión de vehículos, que se traduce en un permanente y en auge deterioro de la calidad de vida de la población. Basta quedar atrapados, mañana y tarde, para despertar la bilis, sacar ese yo oculto, agazapado en las relaciones normales, e intentar implantar la ley de la selva, el más fuerte.



El periodista, en la edición del martes pasado, señala que más de medio millón de vehículos colapsan las calles de la Capital Industrial. Más que las calles en el casco urbano, en los bulevares de ingreso en la mañana y salida en la tarde, donde se halla la cruz, la preocupación para llegar al trabajo, al centro educativo, etc. etc.



Las recientes obras que en su momento dieron un respiro a los conductores van quedando obsoletas, pues el acelerado incremento del parque vehicular exige mantenimiento de vías, pavimentación y trazado de nuevas, así como mejoramiento y modernización del transporte público, que no solo se use porque no hay más remedio, sino por bienestar, seguridad y ahorro para los usuarios.



Hablar de ciudades en que se dejan los autos en la periferia y se usan los autobuses o el metro es como contar un cuento al niño para que se duerma, pero habrá que ir creando ambiente porque cada día restará calidad de vida, no solo por las alteraciones psíquicas, sino, incluso, por las hora de sueño, pues habrá que salir antes de casa para llegar puntual.



¿Se han olvidado ya del tercer anillo de Circunvalación? Hace no mucho se hablaba del tema, pero la respuesta inmediata es ¿y de dónde? Otro gran proyecto que habrá que despertar, pues tras identificar posibilidades de rutas, exaltar las bondades de cada una y llenar páginas con imaginados trazos, duerme el sueño de los justos. Nos referimos al proyecto para librar la ciudad del tráfico pesado proveniente y hacia las instalaciones de la Empresa Nacional Portuaria.



Hubo mejoramiento en el segundo anillo de Circunvalación, supuestamente vía interna de la ciudad, y lo del libramiento quedó para hablarlo, no para hacerlo, en unos años. Túneles, puentes, primera avenida y giros a la izquierda son remedios de suspiros.



Pero también, pese a la orografía de la ciudad y su trazado, la zona en que funcionan cuatro mercados populares y el aumento de vendedores en calles y aceras hacen del centro de ciudad un lugar de difícil e inseguro acceso. Total que habrá que echar mano al adagio, el no avanzar es retroceder, pues las necesidades llegan desbocas y las soluciones apenas se consideran en la luna llena para tomar una decisión cuando se pueda...