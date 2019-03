No queremos entender

Con todo y que las altas temperaturas hacen posible que se inicie un fuego de manera espontánea en cualquiera de nuestros bosques, lo cierto es que en la mayoría de los casos hay negligencia o, peor aún, mala intención para que esto suceda.

En las últimas semanas, en amplias zonas del país, altas columnas de humo se elevan desde nuestras montañas: la visibilidad se ha disminuido, el aire se ha vuelto irrespirable y el paisaje se ha tornado gris. Miles de hectáreas han sido consumidas por el fuego y con ellas no solo ha perdido el bosque y su flora, sino también la fauna que la habita.

Encima, es fácil encontrar en las carreteras docenas de plataformas cargadas de madera, madera supuestamente extraída de pinos dañados por el gorgojo barrenador, pero tampoco hay certeza si la situación no está siendo aprovechada por desaprensivos para cortar también árboles sanos y así continuar el negocio, aunque se comprometa el futuro del país entero.

El concepto de solidaridad intergeneracional, esa solidaridad que debemos tener para con aquellos que nos sucederán como habitantes de este país, no aparece por ningún lado.

Parece como si quisiéramos aprovechar al máximo y de manera irresponsable los recursos naturales que hemos heredado sin pensar que nuestros hijos y nietos van a necesitar del agua, de los frutos de la tierra y del aire limpio que todo ser vivo requiere.

La vida humana solo es posible si dispone de un medio que le permite nacer y desarrollarse, pero actuamos como si no nos diéramos cuenta de una realidad tan clara. El incendio desatado, posiblemente por manos criminales, en la zona de El Hatillo, en Tegucigalpa, es una muestra fehaciente de que no lo hemos entendido; la destrucción, también por medio del fuego, del parque Janett Kawas, de hace un par de años, con el fin de convertir parte de su territorio en cultivos de palma africana también.

Desde hace décadas se nos ha venido diciendo que el dinero no se come, que no tiene sentido acabar con nuestros recursos naturales a cambio de una ganancia económica. El Estado mismo emplea cada vez un presupuesto mayor en la prevención y el combate de los incendios, el Cuerpo de Bomberos se distrae de las labores que dan sentido a su creación y existencia para dedicarse a apagar cientos de zacateras a las que alguien ha dado fuego.

No queremos entender que cuando le hacemos daño a nuestros bosques nos lo hacemos a nosotros mismos, que los seres humanos somos un eslabón más de la cadena de la vida y que necesitamos del resto para sobrevivir.