San Pedro Sula, Honduras

Hablar de mora es como mencionar la soga en casa del ahorcado, pero hay que alejar la cabuya y, a corto tiempo, hacerla desaparecer. “Dilación o tardanza en cumplir una obligación”, particularmente el pago de una cantidad vencida. Hacemos referencia al significado que proporciona la RAE porque es común escuchar la palabra mora en ambientes tan fundamentales como justicia y salud; no escapa el ámbito bancario, y si no que lo digan en Banadesa, adonde se crea una comisión con el objetivo de recuperar no todo lo que se debiera, que es mucho, sino, al menos, lo que se pueda.

En relación con años anteriores, la reducción de la mora judicial es calificada de “bastante importante” por el mismo Poder Judicial, puesto que fueron despachados 90 mil casos que se hallaban en el limbo de lo justo. No se especifica la declaración del asunto, pues hay unos más graves y complejos, pero el que haya salido tal cantidad dice mucho a favor de los empleados judiciales, aunque quedan aún por desarrollar el proceso hasta sentencia firme entre un 15% y 20%, que es mora estimada. La experiencia de los dos últimos años se convierte en aliciente para sacudir los archivos y hacer que la justicia menos tardía sea un poco más justicia.

Otro de los campos sensibles para los hondureños es salud. Hay múltiples necesidades hasta aquella que sacude fuerte, pues el paciente no puede ser ingresado porque no hay cama disponible, sale malhumorado, ya que a las recetas no se les ha dado respuesta, etc, etc... Pero tras bambalinas, muy silenciosamente, miles de pacientes integran la mora quirúrgica, aquel estado en que mañana, dentro de dos meses o para el próximo año, con tan mala suerte que una emergencia ocupó al doctor y el quirófano esa fecha y esa hora, hay que dar nueva vuelta para conseguir puesto en la fila.

Desde la Secretaría de Salud también se dan ya los primeros pasos para mitigar el dolor de los enfermos y disminuir la tardanza en las intervenciones quirúrgicas en el sistema hospitalario público a 7,000 pacientes. Aunque en régimen diferente, no debemos olvidar el mismo fenómeno en el Instituto Hondureño de Seguridad Social.

Hay conciencia y, pese a escasez de recursos, se han dado los primeros pasos para una acción coordinada cuyos resultados se conocerán a finales de año. Muy positivo, como ha señalado la titular de Salud, que el abastecimiento de medicamentos y la reducción de la mora estén en la primera página de la agenda de esa secretaría de Estado.