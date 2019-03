Talleres y aulas

El cierre de un centro educativo y la apertura de una cárcel es una clara radiografía de la gravedad del clima social, pues es alejarse de la convivencia civilizada, fruto de la educación, cultura y capacitación, para caer en manos de la violencia que, como respuesta inmediata, exige la represión en el ámbito legal y la reclusión por su peligrosidad para la población. La simpleza de tal afirmación debe complementarse con aquello del filósofo inglés Thomas Hobbe: “Homo homini lupus”, “el hombre lobo del hombre”, de manera que por medio de la educación y respeto el lobo que llevamos dentro vaya adquiriendo principios humanitarios, no de ataque y devastación.

Señalamos lo anterior por la situación que se vive aún en el Instituto de Formación Profesional (Infop), con visos de solución tras las iniciativas por parte del sector privado y del Gobierno para marcar un nuevo rumbo a la institución, en la que miles de jóvenes se capacitan para ingresar con éxito en el mundo laboral, muy exigente en el campo de la tecnología, tarea aún pendiente en la actualización y modernización de la enseñanza y la práctica.

El núcleo del malestar de los empresarios se centraba en el derroche de los recursos aportados. La revelación de salarios y otros beneficios, así como el número de empleados, particularmente en la parte administrativa, con resultados estancados hace décadas en equipo, talleres y métodos pedagógicos, explosionó la bomba de tiempo. Algo hay que hacer, pero no solo lavar la cara y seguir en lo mismo, sino un cambio radical en el que la colaboración de todas las partes sean el comienzo del nuevo Infop que espera y necesita Honduras.

El tumor, como en la mayoría de las instituciones ligadas al sector público, es la burocracia, la contratación de personal por el color, la familia, la amistad, etc... El contrato colectivo, por aquello de que lo que no cuesta se hace fiesta, fue negociado y firmado con una pesadísima carga para el presupuesto del Infop, que no es excepción, pues hasta hace unos años para evitar el conflicto laboral se echaba mano hasta del fondo del arca. Cuando desde el ámbito sindicalista se escucha “trabajadores jamás han gobernado el Infop”, suena a lavarse las manos porque no gobernaron, pero sí mandaron.

Al primer paso con el anteproyecto de reforma deben seguir otros para el manejo transparente y eficiente de los recursos, cuya mayor parte se destine a instalaciones, equipo, materiales, maestros y una parte pequeña, como mal menor, a la administración, nada de burocracia, ingresos con carta de recomendación o telefonazo desde arriba. ¿Gobierno tripartito y rotativo? En las aulas y talleres se tiene que ver.