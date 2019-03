¿Epidemia? No nos referimos a la que se combate, por la poca o nula previsión, con el Día D, ni aquella otra de las paperas ni a la que se avecina si no se hace algo, mucho, pues el sarampión llama a la puerta, según los casos descubiertos en la vecindad. La palabra epidemia es usada para calificar otra de las grandes desgracias en el país y que exige un cambio radical de conducta, de cultura, de aquello que se siembra desde la niñez y queda para siempre: respeto, cordialidad, honestidad y valoración, con prioridad total, de la vida. ¿Qué? No se oye.

En los últimos días ha salido desgraciadamente a la palestra la epidemia con la que convivimos desde hace años y que tantas tragedias causa a diario en las familias hondureñas. Hay ya una casi una rutina de contar muertos, de elaborar estadísticas y hacer comparaciones, cuya evidencia es una de las mayores desgracias, puesto que reflejan la pérdida de sensibilidad colectiva desde hace mucho tiempo y con ello la desidia en tomar decisiones firmes que se concreten en el campo de los hechos para que cuando el presente se confronte con el pasado cercano haya satisfacción, ya que la vida y su valor se van afincando en la cultura de los hondureños.

En los primeros meses de este año, el número de víctimas por “accidentes” de circulación se va acercando a los 300, de las que el 37% son peatones. Pasajeros, ciclistas y arriba, muy arriba, los motoristas, con sobresaliente porcentaje los usuarios de motocicletas, que se han multiplicado y en la mayoría de los que no hay el más mínimo reflejo de las normas de conducción, velocidad, adelantamiento, de manera que el símil de “ruleta rusa” es presagio de tragedia para los demás conductores. Como quien dice, el uso de carreteras y calles está a discreción y criterio de cada quien, sin que se cumplan las leyes ni haya alguien que las hagas cumplir en todo momento.

La velocidad es todavía una tarea fantasma de la que alguna vez se habla, pero es el bla, bla el que queda. No hay que ir muy lejos para comprobar cómo identifican eficazmente las áreas urbanas o las zonas pobladas, de manera que la velocidad o el ruido se hallan tan regulados que los “demonios” del volante o del manubrio se van al infierno. O aquellos valentones de tráiler, cisternas o autobuses son remitidos a talleres, al campo, porque tienen necesidad y derecho al trabajo; pero quienes quedaron en las carreteras y en las calles tenían derecho a la vida. Y la defensa, sin restricciones, de este derecho es guía necesaria de una convivencia racional, civilizada y segura.

Lo demás será pasar tiempo y elaborar estadísticas con la historia trágica de miles de familias.