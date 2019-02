El Gobierno de la república desde la Secretaría de Salud ha lanzado de nuevo una campaña para motivar a la población a intensificar la lucha contra el zancudo que transmite no solo el dengue, sino también el zika y el chikungunya. De modo que, más que Día D, este debería llamarse Día D, Z y C.

La estación seca ha comenzado con un rebrote muy preocupante de estas enfermedades, que aunque sean endémicas pueden ser mortales. Todos sabemos que el dengue en su versión hemorrágica le ha arrebatado la vida a muchos hondureños, que el zika produce alteraciones en el crecimiento del feto en el caso de que mujeres en estado de gravidez lo contraigan y que los malestares que deja el chikungunya pueden prolongarse durante meses e, incluso, años.

Evidentemente, la Secretaría de Salud es responsable de dar la voz de alerta y tomar la iniciativa de concientizarnos sobre el peligro al que nos enfrentamos por su misma misión y porque es la que tiene los datos que pueden darnos una visión real de la gravedad del problema, pero lo que la misma Secretaría no puede hacer es sustituirnos en la responsabilidad de velar por el cuidado de nuestra propia familia o de eliminar los criaderos de zancudos en cada uno de nuestros hogares.

En situaciones como esta queda al desnudo la inconsciencia de buena parte de nuestra gente. Estas tres enfermedades, además de ser potencialmente mortales, son causantes de grandes pérdidas económicas, tanto por los días de ausentismo laboral que provocan como por el costo de los tratamientos cuando surgen complicaciones de salud mayores.

Cada uno en su propia casa y de manera colectiva en el barrio, en la colonia, en el caserío o la aldea debe asumir la responsabilidad para consigo mismo, para con la familia, para con la patria, de poner los medios para evitar la proliferación del Aedes aegypti y, con ello, las dolorosas consecuencias que puede traernos.

Durante muchos años se nos ha repetido, por activa y por pasiva, que debemos lavar con frecuencia las pilas y otros recipientes de agua, que debemos echar cal o llenar de tierra las llantas en desuso, que no conviene mantener floreros con agua dentro de las casas, entre algunas de las medidas efectivas para eliminar los sitios en los que las larvas de zancudo pueden mantenerse y reproducirse. Que no haga falta sufrir una desgracia familiar para reaccionar ante esta amenaza, pues no es poco lo que está en juego.