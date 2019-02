Y no llega aún...

Las temperaturas van para arriba, bien arriba, y eso que la temporada más calurosa está por venir. Cuando llegue la canícula, como dicen los entendidos, veremos cómo nos arreglamos, pues ya se habla hasta de las horas en que por la propia salud hay que evitar los rayos solares y su reflejo. Como recientemente escribían en las redes sociales, sigan cortando árboles y quemando los bosques...

Y ¿el agua? Ese es otro asunto tan puntual que ya comienza a aparecer en los medios de comunicación desde todos los lugares el país. Hay corredor seco, como hay ciudades sedientas y urbes a las que les queda aún soluciones de emergencia, ya que el problema de la escasez de agua toca a la puerta, pese a ríos y quebradas, hasta hace poco orgullo de la población y vida de la zona, desde sus fuentes en la cima de la montaña hasta sus embalses subterráneos silenciosos. Los acuíferos, las reservas, van siendo despojados por invasión tanto en las fuentes, casi secas, como en los terrenos, bajo los cuales se acumula el líquido filtrado en la montaña y convertido en corriente subterránea para llegar al valle.

“Con 28 pozos de emergencia garantizan agua en verano”, es el titular de la nota periodística de LA PRENSA en su edición del viernes pasado, que advierte que el 80% de agua para el verano proviene de las reservas porque las fuentes superficiales apenas llegan a un hilo que contribuye solo a la humedad del cauce bajo las piedras. Así han quedado los tres ríos de la ciudad, las quebradas y las corrientes que se precipitaban de El Merendón, amenazada pero que aún es referente de vida y ambiente para el Valle de Sula.

En la misma edición, en la sección Apertura, titula “607 hectáreas de bosque arrasadas” en esos dos primeros meses del año, y eso que el verano viene de camino, ya se va notando, pero no ha llegado. En enero se produjeron 24 y en febrero 34. Sigamos quemando los bosques y cortando árboles dizque para favorecer el tráfico vial, aunque con ello también se facilite el tráfico hacia la otra vida, pues el deterioro del ambiente contribuye directamente a la pérdida de la calidad de vida de las personas.

Estamos en las vísperas del verano y las plagas se desatan, como en el antiguo Egipto, dengue, paperas, incendios, escasez de agua, etc. etc. Necesitamos a defensores del ambiente, no vividores del ambiente, como la joven sueca Greta Thunberg, de 16 años, que cada viernes se planta a las puertas del Parlamento en Estocolmo y que la semana pasada llegó a Bruselas para reclamar a las autoridades de la Unión Europea: e_SDLqHemos empezado a limpiar vuestro desastre y no pararemos hasta que terminemos”.