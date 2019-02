Por donde se mire no hay evidencias de salida por lo que es necesario, sin demagogia ni altanería, aceptar una realidad que ni a la fuerza, mucho menos halagos y dinero fácil, logra despojarse de los números rojos para disponer de finanzas “limpias”, dejando atrás el abismo y aunque no recuperará el calificativo de joya de la corona, compartido con la Empresa Nacional Portuaria, sí, por lo menos, no hundirse definitivamente y ahogarse.

Nos referimos a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) cuyos balances financieros, anual o mensualmente, van ahondando el abismo en cuyo fondo se siguen escuchando los gritos de auxilio, cada vez con menos credibilidad, pues las cifras rojas han vuelto durante todos los meses del año pasado y los primeros días de 2019. Aunque los beneficios no resultasen tales en proporción a la inversión durante los tres años anteriores, por lo menos no se apreciaban pérdidas; aunque tal fenómeno pudiera estar motivado por paralización de la inversión, de la modernización de equipo y de la adquisición de sistemas cuyas consecuencias fatales quedaron reflejadas en los doce meses del año pasado.

A nivel técnico abundan las propuestas y todas ellas, como en los cuentos de hadas, con un final feliz. “Con el plan de inversiones propuesto volveremos productiva a Honduel”, señala el gerente al que se une, en la misma sintonía, el presidente del sindicato: “Si hay voluntad política, Hondutel puede rescatarse”. Pero del dicho al hecho hay tan largo trecho como larga es la cantidad millonaria a inyectar, como prolongada habrá de ser la decisión del renuevo generacional, con respeto de los derechos laborales y la pesada carga del contrato colectivo, para enrumbar definitiva y sólidamente la empresa de comunicación en la travesía de la tecnología en adaptación continua a las necesidades de un mercado cada vez más exigente y dominado por la “última”generación.

Total, y aunque parezca simplón, será necesario aplicar el principio de la economía familiar: más ingreso y menos gasto. Pero aligerar el paso para acercarse a la competencia e, incluso, alcanzarla y si es posible superarla exige achicar la cartera, planilla, gasto, burocracia y atinar en la inversión originada en créditos, porque la guaca aquella de la que se sirvieron los Gobiernos hace unas décadas es historia y asunto de llamadas telefónicas en buenos tiempos, pero abusivamente aprovechados por los de turno.

Como otros organismos, instituciones o empresas del sector público, Hondutel también elaboró su plan de rescate, el enésimo, que implica alto endeudamiento que dado el estado calamitoso exige el aval solidario del Estado, es decir, de todos los hondureños. En eso de avales no se necesita imaginación para conocer resultados....