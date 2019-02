Nicaragua, la vuelta al diálogo

San Pedro Sula, Honduras

Luego de casi un año de una crisis solo comparable a la guerra contra Somoza o a la época de la Contrarrevolución, Ortega ha decidido finalmente convocar a los distintos sectores de la sociedad nicaragüense a un diálogo a través del cual se recupere la paz y se detenga el deterioro económico de la nación de los lagos y los volcanes.

Recién iniciada la crisis ya se había establecido un proceso de diálogo mediado por la Iglesia Católica, la entidad social que cuenta con el mayor índice de credibilidad entre la población de ese país y que ha procurado siempre apostar por la paz y la concordia entre los ciudadanos de distintas posturas ideológicas. El matrimonio Ortega- Murillo pensaba tener el sartén por el mango y había creído que podía manipular a las autoridades eclesiásticas, a la empresa privada, a los estudiantes universitarios y a los campesinos, para mantener su proyecto continuista y perpetuarse en el poder. Sin embargo, luego de más de una década de gobierno, más que sandinista orteguista, la mayoría se había hartado de Daniel y Rosario y sus negocios y de una cúpula más parecida a la que durante más de cuarenta años había apoyado a Somoza, al que tantos muertos había costado derrocar.

Ortega tampoco esperaba que algunos empresarios con los que había entrado en sociedad, y que se hacían de la vista gorda ante sus desmanes con tal de obtener beneficios, también le darían la espalda.

Las razones que han obligado al régimen Ortega-Murillo a retomar el diálogo son varias. Sin duda que la situación en Venezuela, en la que la incertidumbre es total, ha sido determinante. Maduro no puede continuar tutelándolo porque no puede ni consigo mismo. Bolivia y Cuba apenas pueden dar apoyo moral, porque no poseen las condiciones para gastar en otro país cuando no les ajusta ni para ellos. Por otro lado, la depauperación del país es cada vez más grave. En los últimos años había habido un crecimiento económico sostenido, pero la pérdida de miles de empleos, producto de la fuga de capitales y la destrucción del sector turístico, ha generado un claro retroceso que se profundiza cada vez más. Encima, miles de nicaragüenses han optado por abandonar el país y huir a Costa Rica, Honduras, Estados Unidos o Europa, ante la ruptura de la convivencia civilizada, los ataques del ejército, la policía y las temidas “turbas”, que han tornado imposible la coexistencia pacífica.

Falta ver si Ortega es sincero y está dispuesto a ceder, o si esta convocatoria no es más que una dilatoria para ganar tiempo y lavarse la cara ante la comunidad internacional, mientras la represión se profundiza y la oposición se ablanda.