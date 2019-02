Sin agua no hay vida

El título de este editorial resulta obvio, pero estamos en un momento del desarrollo humano y social en el que es necesario recordar y machacar unas ideas básicas porque parece que no han sido suficientemente asumidas, si a los hechos nos remitimos.

Honduras cuenta con algunas áreas geográficas en las que aún hay abundantes recursos hídricos: la zona de La Mosquitia, por ejemplo, pero también con otras, como la conocida como corredor seco, que recibe menores cuotas de agua durante la temporada lluviosa; no obstante, en él se produce una buena parte de los alimentos que todos consumimos.

Desde hace varias décadas, antes incluso de que se comenzara a hablar de cambio climático global, los bosques hondureños han ido cediendo terreno a la explotación agrícola y ganadera o han sucumbido a la mano criminal de los pirómanos o de la inconsciencia y la irresponsabilidad de los que tiran cigarros no terminados de consumir o no se aseguran de apagar bien una fogata.

Así, ríos que antes tuvieran un caudal considerable son apenas hilillos de agua en la época seca, mientras que quebradas y riachuelos se convierten en sendas de piedras y polvo. Asimismo, varias cabeceras y poblaciones importantes del país sufren una severa escasez del líquido vital durante todo el año y sus habitantes no reciben el servicio de agua potable de manera regular, mientras que en la propia capital se hace un racionamiento cada vez más radical.

Aun así se pueden observar comportamientos que evidencian la falta de conciencia sobre esta preocupante realidad: personas que lavan vehículos o aceras haciendo uso de mangueras, instalaciones domésticas, públicas o privadas dañadas que desperdician miles de galones al día, malos hábitos durante la higiene personal, como mantener abierto un grifo mientras se realiza el cepillado de los dientes o el aseo corporal.

No hemos terminado de entender que el agua es un recurso renovable, pero solo si se dan las condiciones para que se reproduzca. Si se talan los bosques, si se destruyen los mantos acuíferos, si se extrae arena de manera desmedida de los cauces fluviales, el agua desaparece, se evapora, se acaba.

Este es otro de esos asuntos en los que las entidades académicas y las familias deben profundizar su acción formadora. Aunque tengamos meses de lluvias torrenciales no contamos con los medios para almacenar el agua que cae; aunque tengamos el dinero para pagar la cuenta de la compañía encargada de su distribución, no tenemos derecho a desperdiciarla y a olvidar que hay miles de compatriotas que no reciben el servicio y no tienen agua ni para beber.