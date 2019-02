A la carrera

No son necesarias, en el ambiente ciudadano, explicaciones científicas con términos médicos, basta decir dengue y que los medios de comunicación proporcionen cifras y propongan recomendaciones para darnos cuenta de que nos hallamos en fechas que anualmente esperan para despertar la conciencia y el interés sobre la necesidad de proteger la salud, ya que para eso de prevenir faltan todavía muchas generaciones y ojalá que algún día sea izada su bandera y que no descienda ya del mástil.

Pasó el frío, muy relativo, y las lluvias, va llegando el calor y con él el vecino “invasor” ocupando solares baldíos, pilas, aguas estancadas y todo lugar donde se conserve la humedad. No es que tratemos de alarmar, sino que las autoridades que han despertado en las últimas semanas reconocen que “no tenemos focos específicos en la ciudad”, como quien dice, los tales focos se hallan en todos los barrios y colonias. En algunos sitios con más incidencia que en otros, por ejemplo, en el sureste, por lo que la alarma ha sonado como una “emergencia local” para contribuir todos, por las buenas o por las malas, a eliminar los criaderos de zancudos.

Nuestro llamado tiene una dedicatoria muy especial, pues si todos podemos ser víctimas, todos hemos de contribuir por nuestra salud; pero en el frente, como dicen los guerreristas, deben estar las autoridades y los empleados públicos, a quienes sostenemos con nuestros impuestos. Ellos más que los ciudadanos han llegado tarde, pues así como hay fechas específicas o el inicio de temporadas, cada año también el azote del dengue, desde el suave hasta el más agresivo, se marca en el calendario al ritmo de agua, sol y humedad.

Consuelo momentáneo, “zona de alarma”; advertencia “aún podemos controlar la situación”. Desde el sector oficial, el dedo acusador apunta a los ciudadanos, pues “la población no está atendiendo las medidas de prevención que se les da”. Qué sencillo eludir responsabilidades, puesto que ya de origen hablar de prevención es lenguaje extraterrestre, así como ejecutar acciones para prevenir daños. Hasta que no está el peligro encima con gravísimo riesgo no abren los ojos y ahora obligados por la enfermedad más que por la protección de la salud hay que echar carrera.

Pues habrá que echarla y “parejo”, pues ya se sienten las bajas en el ámbito laboral, aumenta la demanda en el sistema de salud, hay postración en cama con atención a los enfermos en casa y víctimas mortales y otras en grave estado por el dengue hemorrágico, ahora llamado grave.