En la mira el TSC

San Pedro Sula, Honduras.

El punto de mira sobre el Tribunal Superior de Cuentas se ha multiplicado, puesto que la burocracia, tareas administrativas apreciadas por los burócratas, se convierten en refugio seguro ante los señalamientos, requerimientos y quejas en el uso y abuso de recursos públicos. Eso de lo penal y de lo administrativo sigue siendo el eco de aquello más clásico, fondo y forma. Pasan los días, los meses y los años, pero las auditorías ni siquiera en aquellos casos más graves y secreto a voces caminan aunque sea a paso de tortuga.

Habrá muchas causas y hasta especulaciones, fuertemente respaldadas por la conducta de los servidores públicos, pero la evidencia muestra que en el TSC no hay selectividad. Miles y miles de expedientes de enfermeras, maestros, catedráticos y otros que no manejan recursos públicos, pero con un salario mediano, respaldado, eso sí, en el presupuesto de la República, se apilan antes solo en papel, ahora en el impreso a presentar y en el sistema, lo que debilita indagar a los altos cargos públicos que manejan recursos, estudian y aprueban proyectos o préstamos, califican y contratan personal, etc. etc.

Los cafetaleros, de cuyas dificultades en los cultivos nos hicimos eco hace unos días en esta columna editorial, han alzado también su voz porque en el TSC no se escucha nada de los recursos públicos, desembolsos del Gobierno y préstamo de Taiwán, en el Instituto Hondureños del Café (Ihcafé). Seguro que la respuesta inmediata es la escasez de personal y hay razón para esta queja como para la explicación aquella de “a posteriori”, con lo que cualquier caso se eterniza tanto por el poco personal de campo como la espera a los “hechos consumados”.

En la Comisión de dictamen para las reformas en la ley en el TSC surgió la palabra mágica, “prevenir que se cometan irregularidades en todas las instituciones que manejan fondos públicos”. En un sistema tan débil, acosado y dominado por la corrupción las acciones posteriores hacían preguntarse a los hondureños y “ahora ¿para qué?”. ¿Quién a va a prevenir? Un “auditor interno que asesore y prevenga el mal uso de esos recursos”, claro que habrá que colocar una claúsula de nulidad a su posible contratación en la institución auditada, pues la experiencia no muy lejana es aleccionadora.

En la lucha sostenida contra la corrupción por el Ministerio Público y por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras es necesario integrar plenamente al TSC con objetivos bien selectos, con acciones ágiles y con valiente y clara determinación para proteger, defender y hacer buen y eficaz uso de los fondos públicos.