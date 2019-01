Corrupción y dictaduras

San Pedro Sula, Honduras.

Transparencia Internacional ha publicado recientemente la actualización de la encuesta de percepción que sobre el triste fenómeno de la corrupción realiza todos los años.

La verdad es que los resultados no toman por sorpresa a nadie, los países que encabezan tan vergonzoso elenco son aquellos en los que una persona, o un grupo de ellas que gravita a su alrededor, llámese partido político o movimiento social, se ha hecho con el poder, y se mantiene en él a cualquier costo: torciendo las leyes o violándolas descaradamente, haciendo uso del terror o de las armas, desterrando, voluntaria o forzosamente, a parte de la población, metiéndola a la cárcel o asesinándola a sangre fría.

Duele, pero dos países latinoamericanos, hermanos nuestros, procedentes de la misma cepa, aparecen en la cabeza de tan poco honrosa lista: Nicaragua y Venezuela.

¿Por qué hay un nexo natural entre una dictadura y la corrupción? Es sencillo de explicar. En primer lugar, los dictadores ejercen el poder de manera absoluta; en una dictadura la división de poderes es una fantasía.

En algunos casos la división no existe, como en las antiguas monarquías, en otros, hay una separación formal pero no efectiva. Hay parlamentos en los que todos los diputados o senadores son del mismo partido, como el caso de Cuba o de China, u órganos de justicia en los que jueces y magistrados están incondicionalmente alineados con el ejecutivo y no hay ninguna posibilidad de disensión. Así las cosas, el gobernante es intocable y hace lo que quiere con los bienes, las voluntades y las leyes de la nación.

Por supuesto, en una tiranía no hay libertad de prensa, porque la crítica es inadmisible. Chávez, para el caso, clausuró miles de estaciones de radio y docenas de canales de televisión, incluso canales tan emblemáticos como Radio Caracas Televisión; Maduro continúo su obra represora y espera continuarla. Daniel Ortega y Rosario Murillo han emulado a Chávez y a Maduro de manera ejemplar; Carlos Chamorro, hijo de don Pedro Joaquín Chamorro, director y dueño de La Prensa de Nicaragua, asesinado por la dictadura Somocista y cuya muerte aceleró el proceso de toma de poder del Frente Sandinista y del mismo Ortega, en 1979, ha debido abandonar Nicaragua y exiliarse en Costa Rica porque su vida corría peligro en su propio país debido a su postura crítica hacia el gobernante sandinista.

Claro, cuando una persona y su círculo de poder manejan despóticamente una nación no hay entes contralores efectivos y fiscalización posible; por lo que hace y deshace con el tesoro público y lo usa para beneficiarse y para enriquecer a su familia y a sus amigos. Pobres Nicaragua y Venezuela.