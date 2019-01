IHSS, ¿universal?

San Pedro Sula, Honduras

Cuando la dialéctica y la demagogia se infiltran y adquieren fuerza en el discurso y la ley, las consecuencias finales, tras la alegría superficial, inmediata y efímera se convierten en fiasco y puerta a nuevas iniciativas con abundancia de lo mismo. El proyecto de la nueva ley del Instituto Hondureño de Seguridad Social en el ámbito de la la Ley Marco del Sistema de Protección Social, aprobada en 2015, con la finalidad de fortalecer el sistema sanitario bajo el pricipio de la solidaridad para que los sectores más vulnerables reciban el apoyo del Estado y de quienes tienen mayor capacidad, suena hueco.

El sistema de la seguridad social tiene como eje la solidaridad, no exactamente voluntaria, pero sí apoyo hacia sectores más vulnerables como son las personas de la tercera edad que durante su vida laboral fueron solidarios también con las personas de mayor edad y que ahora son las nuevas generaciones, trabajadores y empresarios, quienes aportan, aunque no necesitan tanto la atención como cuando el organismo muestre el declive natural por la edad y, no pocas veces, por los abusos. Hubo, como quien dice, un financiamiento por años que solidariamente se unió a la población asegurada, también beneficiarios, de lo que se obtiene frutos.

Un positivo primer paso será eliminar definitivamente el monopolio del Estado que, a través de los gobiernos de todos los colores ha utilizado y abusado el IHSS para sus fines partidistas, poblando de activistas y amigos todos los niveles de la institución.

La nueva ley propone un directorio de especialistas, tres, sobre los que “no quitará el ojo” el Consejo de Seguridad Social, integrado por once miembros, menudo equipazo con nombre rimbombante que de inmediato nos recuerda aquel otro Consejo de Seguridad que se halla en Nueva York.

Si es para mejorar la “universalización” con cotización también “universalizada”, bienvenida la ley, pero antes habrá que hacer un duro y muy costoso trabajo de campo porque con la discusión en el Congreso, aprobación y publicación en La Gaceta no se amplían ni mejoran milagrosamente las instalaciones, no se logra que el equipo en quirófano, laboratorios y salas sea suficiente y moderno, mucho menos que el personal, con más trabajo por las renuncias de empleados con tres, cuatro o más décadas, cubra las necesidades de los pacientes.

Si el IHSS gozase de buena salud, compartir ese bienestar podría ser acto de justicia y solidaridad con hechos efectivos del Estado, pero en situación de semicalamidad y en recuperación habrá que seguir con el rescate para que la Seguridad Social vuelva a ser lo que fue, porque se puede, no tanto por la ley, sino por los cotizantes solidarios, trabajadores y empresarios, no por políticos o sus amigos.