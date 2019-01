San Pedro Sula, Honduras

No, pero sí; sí, pero no. ¿En qué quedamos? Dilema sobre la situación hecha pública en el Hospital Escuela Universitario desde donde, aunque tarde, debe salir un claro mensaje que sirva de lección, como decíamos ayer, para que con hechos se siga atacando la corrupción o cuando dé indicios de ella para que empecemos y no dejemos de aprender en cabeza ajena y, por lo menos, si no es por convicción y honestidad en nuestra sociedad, el temor real y fundado, no solo teatral, abra el camino hacia los grandes y necesarios cambios en la conducta de los hondureños.

La escasez de medicamentos en el principal centro hospitalario de la capital es endémica, pero comparemos las fechas de entregas de reactivos para los análisis de las muestras en Patología. La primera en octubre y la segunda en diciembre del mismo año, algunos días menos de dos meses y ambas con el respaldo de una supuesta emergencia que no debió ser tanta pues cuatro años después hay material “supervencido”.

Trágica la situación, pues en otros hospitales, como el Mario Rivas en San Pedro Sula, el personal dedicado al análisis y obtención de diagnósticos de las pruebas quirúrgicas comunica a los pacientes que lleven las muestras a laboratorios privados. Es cierto que la administración del HEU se halla bajo la responsabilidad de la Unah, pero también es cierto que funciona con recursos del presupuesto nacional y aportaciones de los pacientes, lo mismo que el hospital sampedrano. En Honduras, mientras se receta no hay y la flecha apunta afuera, en otra parte se vence, se arruina lo que pudo ser usado en otros hospitales.

Hasta ahí los hechos. Habrá que esperar la reacción de los entes contralores del Estado, pues, desgraciadamente, el juego entre los organismos internos de las instituciones, incluida la directiva, es dar largas al asunto y dejar todo, con recomendaciones para corregir, como error de administración y descuido de empleados. Todo “subsanable según las recomendaciones”. El caso es que reactivos vencidos fueron utilizados para el tratamiento de las biopsias con resultados si no erróneos, poco confiables y la salud de las personas no es ruleta de feria.

Urge un dictamen completo, rápido y ejemplar sobre la compra, ¿sobrecompra?, de reactivos como mensaje de que el que hace la paga, las recomendaciones a esos niveles no cuadran, hay que llegar con fortaleza y tino hasta el final.