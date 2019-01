El desafío de una buena política

San Pedro Sula, Honduras

De muchas maneras la guerra de Vietnam marcó la década de los sesentas del siglo pasado. Paradójicamente, con ella y por ella se dejaron escuchar una serie de voces que, en el mundo entero, clamaban por la paz. Una de ese voces fue la del papa Pablo VI. Durante su pontificado se determinó que cada primero de enero se celebrara en todos los países la Jornada Mundial de la Paz. Desde entonces, unos días antes de esa fecha, cada papa que le ha sucedido ha hecho público un documento relativamente breve en el que llama a los habitantes de este planeta a reflexionar sobre algún asunto relacionado con el permanente anhelo de paz que radica en todos los hombres y mujeres de buena voluntad.

Este año, Francisco ha decidido dedicar el mensaje de la Jornada a aquellos que desde la trinchera de la política intentan construir un mundo más justo y armonioso. Sin embargo, vale la pena que todas las personas, dedicadas o no a ese quehacer, conozcamos las ideas madre de ese escrito. Comienza señalando que la política es un servicio a la comunidad humana, y que cuando no se concibe de esa manera se convierte en un instrumento de opresión, marginación y destrucción. Opresión porque el poder puede llegar a convertirse en un ejercicio de dominación en el que los gobernados terminan siendo sojuzgados por los que deberían garantizar su libertad; marginación, porque se puede dar el caso en el que personas y grupos se apropien del Estado y marginen de su manejo a los que no son sus incondicionales; destrucción, porque al final las instituciones democráticas desaparecen o resultan siendo una sombra de ellas porque dejan de ser imparciales y de representar los intereses de todo el conglomerado social.

El papa recuerda, además, en este mensaje, las conocidas “bienaventuranzas del político”, del fallecido cardenal vietnamita Nguyen Van Thuan, preso durante más de dos décadas por el Gobierno comunista de su país, y que, entre otras cosas señala: la necesidad de que el político tenga credibilidad, que tenga clara conciencia de su papel, que trabaje por el bien común y no por su propio interés, que sea coherente, y que sepa escuchar. Luego, Francisco pasa a enumerar los vicios de muchos políticos, los califica como vergüenza y peligro para la paz social: la corrupción, la apropiación indebida de los bienes públicos, la negación del derecho y las leyes, la tendencia a perpetuarse en el poder, la explotación ilimitada de los recursos naturales, el desprecio por los que han debido marcharse de su tierra por diversos motivos. Finalmente, el papa nos invita a vivir en paz con nosotros mismos, con el prójimo y con la creación para poder ser artífices del futuro. Ojalá todos escuchemos su autorizada voz.