Los retos están a la vista

San Pedro Sula, Honduras

El Presidente de la República ha aceptado la renuncia de los secretarios de Estado en los despachos de Educación y Salud. Dos nuevos ministros han asumido las carteras, tal vez más críticas, si se toma en cuenta la trascendencia que los sectores educación y salud tienen para el desarrollo del país y para el bienestar de la ciudadanía.

Para nadie es un secreto que, aunque se han dado pasos muy importantes en cobertura y cumplimiento de días de clase, la calidad de la educación que se brinda en la mayoría de los centros gubernamentales dista mucho de satisfacer las expectativas de un mundo globalizado y de una sociedad tecnológica que cambia a un ritmo vertiginoso.

Así, llegamos siempre tarde a la cita del progreso, mientras otros países nos llevan décadas de delantera. No mejoramos en las pruebas internacionales y los casos de éxito de algunos alumnos del sistema son aislados y muy singulares. En educación superior que, por cierto, no es responsabilidad de la Secretaría de Educación porque se ha constituido como un sistema autónomo y con su propia legislación, también se avanza muy despacio, y mientras que en otros países de la región han logrado que el 40% de la población posea un título universitario, aquí apenas y llegamos a un 17%. Pero todo indica que el problema está en la base. Así que al nuevo ministro le tocará desarrollar una labor titánica y deberá reconquistar la voluntad del gremio magisterial para realizar un esfuerzo conjunto en favor de nuestras niñez y juventud.

Y en salud, la situación es quizá más seria. Se han superado dificultades como la escasez de medicamentos, pero el estado físico de los hospitales más importantes es crítico y falta mayor disponibilidad de insumos y de personal.

La calidez y el trato a la ciudadanía que asiste a los centros asistenciales públicos es una tarea pendiente de siempre, aparte que hay largas listas de hombres y mujeres que esperan por una cirugía y citas de seguimiento que tardan semanas o meses.

Es también importante que los nuevos ministros no desconozcan el trabajo que han realizado sus predecesores, que haya continuidad en los proyectos y planes de mejora, que los cambios no vayan a implicar un volver a punto cero, porque este tipo de comportamientos en algunos funcionarios han sido dañinos para cada uno de los sectores. Y como la sucesión ha sido relativamente rápida debe actuarse con mayor prudencia, porque tanto salud como educación necesitan planes a mediano y largo plazo, o los resultados no serán los esperados.