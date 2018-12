Los ingresos de la mayoría de la población, la falta de seguridad en el transporte público y la rapidez en la movilización, han provocado un incremento exponencial en la compra y uso de motocicletas en todo el país, sobre todo, en las mayores concentraciones urbanas. Solo en este dos mil dieciocho, el parque de ese medio de transporte ha crecido en más de cien mil unidades, un ritmo que se ha mantenido en los últimos tres años. En este momento hay más de seiscientas mil motocicletas circulando en calles y carreteras de Honduras.

Tristemente, así como ha aumentado la cantidad de motos, también ha aumentado la cantidad de accidentes con resultados fatales en los que se han visto involucrados sus conductores. Las estadísticas hablan de alrededor de mil muertes anuales, más de mil conductores de motos o sus acompañantes fallecidos al año, casi tres por día.

Los que andamos en estas calles de Dios hemos visto como se comporta la mayoría de los que conducen motocicletas: rebasan por izquierda o derecha, obstaculizan el derecho de vía de los automóviles, saltan las medianas de los bulevares, conducen a contravía utilizando aceras y otros espacios de uso peatonal, desconocen la prudencia básica y se comportan temerariamente. Así, no es difícil que causen o protagonicen tantos accidentes.

Y como las causas del crecimiento del parque de motocicletas no parecen tener pronta solución, es urgente que el Estado y la ciudadanía tomen medidas, porque ya son demasiadas muertes. No se puede prohibir la compra y venta de motos. Vivimos en un país en el que, afortunadamente, hay libertad de empresa y en el que las personas hacemos uso de nuestro dinero como nos apetezca. Además, hay miles de hondureños que no pueden adquirir un carro y necesitan movilizarse.

Lo que sí puede hacerse es impulsar y desarrollar una campaña educativa masiva dirigida, tanto a los conductores de automóviles como a los de motocicletas. Los primeros deben ser más respetuosos, porque no faltan los que, deliberadamente, ignoran la presencia de motocicletas en la vía pública; los segundos deben respetar semáforos y cruces de cebra, respetar la preferencia del resto de los automotores, no usar aceras y otras áreas peatonales, etc. No deben olvidar que están en situación de desventaja y que, en un accidente, llevan siempre las de perder, sobre todo si junto con ellos se transportan otras personas, niños, muchas veces.

No podemos acostumbrarnos a ver y escuchar como los medios nos informan todos los días de más accidentes y más motociclistas muertos. Hagamos algo, por lo menos para reducir riesgos y evitar más tragedias. Valoremos más la vida humana.