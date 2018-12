En la medida en que la Navidad se va acercando, estamos, apenas, a cuatro días de la Nochebuena, es necesario que consideremos una serie de ideas que suelen asociarse con esta celebración, y una de las fundamentales es, justamente, la paz, la paz como requisito indispensable para la convivencia y el desarrollo económico y social.

Es interesante que la Sagrada Escritura cuando narra el nacimiento de Jesús relata cómo un ejército de ángeles avisa a un grupo de pastores sobre el prodigio que se ha realizado y, desde las alturas, recita esa frase que ha sido escrita y representada de mil maneras: “Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad”. Es decir, a la par de la majestad divina se coloca la paz para aquellos que saben utilizar sus potencias en bien del prójimo.

Hombres de buena voluntad son aquellos que se esfuerzan por hacer del mundo en que vivimos uno mejor, que ponen los medios para que no haya quien se quede sin el pan material y sin el pan del saber, que ven en los demás una prolongación de sí mismos y, por lo mismo, no son indiferentes a las grandes y pequeñas tragedias que padecen los que les rodean.

La doctrina teológica, filosófica y antropológica que se ha construido alrededor del concepto de bien común señala que este no es posible en ausencia de la paz, que la guerra y los conflictos sociales son su mayor enemigo, por eso es que los “hombres de buena voluntad” ponen, también, todo su esfuerzo para evitar las confrontaciones que ponen en peligro ese bien llamado paz.

De alguna manera, por oposición, aquellos que se dedican a sembrar odio, a promover la discordia, a generar enfrentamientos, son, pues, “hombres de mala voluntad”, y esos “hombres de mala voluntad” son una especie tóxica para la vida social y una amenaza para el desarrollo.

Ojalá que en estos días en los que con frecuencia se escuchan canciones y villancicos en los que se cita con frecuencia el mencionado texto evangélico, todos los hombres y mujeres que toman parte en el devenir político, económico y social de Honduras hagan un alto y reflexionen sobre la naturaleza de sus acciones, que reconozcan que si no luchan por la paz no son “de buena voluntad”, no se están comportando como constructores de la convivencia fraterna, como promotores de diálogo, como buscadores de consensos, que es lo que este país necesita, ya que una persona que no prima la paz por encima de sus intereses no es ni será jamás un hombre o una mujer de buena voluntad.