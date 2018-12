Ataque feroz

Los ataques contra la libertad de expresión y, por lo mismo, contra los medios de comunicación independientes son propios de todos los regímenes dictatoriales. La censura, la persecución o la clausura de estaciones de radio y televisión o de periódicos impresos es una estrategia común de todas las tiranías. Larga resultaría la lista de situaciones dolorosas que han debido enfrentar los periodistas independientes en China, en Cuba o en Venezuela.

En esta última, desde el ascenso de Chávez al poder, cientos de radioemisoras fueron cerradas y las más importantes cadenas de televisión clausuradas. El caso de China continental es proverbial: allí la censura llega hasta las mismas redes sociales, redes que, encima, son una imitación de las occidentales, ya que, para asegurar el control ideológico de las masas, el Partido Comunista chino ha creado las propias y ha desalentado y obstaculizado, por todos los medios, que la gente acceda a Facebook o a Twitter. Así se espera perpetuar una dictadura perfecta, sin voces disonantes ni riesgos de ruptura.

La semana pasada le ha tocado a Nicaragua unirse a este patético grupo de Estados.

Daniel Ortega y Rosario Murillo, que no están dispuestos a volver a la llanura, no obstante hayan acumulado cantidades escandalosas de bienes y dinero, se despojaron de la cada vez más insostenible máscara democrática y clausuraron varios medios de comunicación y retiraron la personanería jurídica de varias oenegés. La familia Chamorro, que jugó un papel determinante en la salida de Somoza y el triunfo del FSLN en 1979, ha sido ahora víctima del despotismo y padecido la persecución del régimen sandinista. Las voces opositoras son cada vez más numerosas, pero la pareja presidencial, y toda su prole al frente de los organismos del Estado nicaragüense, hace oídos sordos, ya que ha convertido el país en su hacienda particular.

Cualquier nación que pretenda vivir bajo principios democráticos muestra como una de sus notas esenciales el respeto irrestricto a la libertad de expresión. Es, incluso, preferible padecer unos medios que sobrepasen alguna vez los límites de la discreción o la prudencia que ser testigos de su criminalización, de su persecución, de su extinción, de parte de un Gobierno represor.

Los gobernantes enemigos de la democracia esgrimen ahora argumentos como siembra de odio o exaltación de la violencia o recurren a excusas legales o tributarias con tal de tener motivos para atacar a la prensa independiente. Así lo hace Maduro en Venezuela, y eso es lo que ha pasado en Nicaragua. Dios se apiade de ella.