Otro problema de salud

Recientemente, LA PRENSA informó de la incidencia de diabetes en la ciudad de El Progreso en donde se reportan unos 20 casos a la semana, lo que indudablemente tiene alarmadas a las autoridades sanitarias y algunas oenegés del municipio, que hacen lo propio para prevenir y coadyuvar contra esta penosa enfermedad, que ya es una plaga en el país, que requiere de una verdadera política oficial, no solo para su prevención, sino también para combatirla y ayudar al que la padece a superarla y a crear conciencia sobre los graves daños y el impacto que causa en nuestra salud.

Y es que esta temible enfermedad ya alcanza el 10% de la población hondureña. Según cifras oficiales de los organismos competentes, la padecen en términos reales un millón de personas a nivel nacional, de los cuales un 20% son menores de 18 años, lo que deja por sentado que no hace discriminación alguna por razón de edad como anteriormente se creía, que solo afectaba a los adultos mayores. Indudablemente es una elevada cifra que debe concitar y mantener alerta a las autoridades y bien informada a la población. Sobre todo, que el 50% no sabe que la padece, o no sigue los tratamientos médicos adecuados, o negligentemente los abandona.

La diabetes mellitus, como es su nombre, conocida popularmente como “azúcar en la sangre” es un conjunto de trastornos, cuya característica principal es la presencia de una concentración elevada de glucosa en la sangre en forma crónica por falta de insulina o por un aumento en la producción de glucosa. Si este problema no se detecta a tiempo puede causar ceguera, o comprometer los riñones, los vasos sanguíneos, produciendo la perdida de las extremidades inferiores, o comprometer el corazón, causando un infarto, además de otros males.

Lo peor de todo es que esta enfermedad ya adquirida es incurable, pero existe toda una estrategia para controlarla y es ahí donde deben actuar los organismos de salud para prevenirla y para informar a la ciudadanía de sus peligros en nuestra salud, y para que el que la padece pueda luchar y convivir con la enfermedad. Siguiendo el eslogan “Edúcate, ejercítate, come y vive sano” adoptado por el Instituto Nacional del Diabético (Inadi), en su modesto aporte.

Si bien es cierto que la prevención debe comenzar desde el hogar, es importante que se adopte con mayor contundencia una estrategia dinámica a nivel gubernamental, definiendo políticas, estrategias y una mayor atención de la enfermedad, que para la Organización Mundial de la Salud (OMS) es una pandemia mundial. Debiéndose desarrollar en forma permanente campañas a nivel nacional sobre las consecuencias que para los hondureños representa esta enfermedad, evitando el sedentarismo y la obesidad, y adoptando un estilo de vida saludable, tal como en suma el eslogan de lnadi lo expresa: “Edúcate, ejercítate, come sano y vive sano”.