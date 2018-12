Vehículos y motocicletas

“En OPC trabajamos sobre los pilares de la inclusión y equidad de género”. Muchas veces confundimos género con sexo. Género es la categoría gramatical inherente en sustantivos y pronombres, codificada a través de la concordancia en otras clases de palabras y que en pronombres y sustantivos pueden expresar sexo. También decimos que género es el grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde el punto de vista sociocultural en lugar de lo exclusivamente biológico: “No hay políticas de igualdad de género en este Gobierno”, ejemplo en que “género” se emplea en sentido sociocultural y no en lo biológico (sexual); en cambio, si decimos que “el cáncer de mama no es exclusivo del género femenimo” estamos en un error porque aquí se hace referencia a lo biológico y no a lo sociocultural, por lo que lo correcto es “el cáncer de mama no es exclusivo del sexo femenimo”. En “La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó el 9 de enero pasado que los Estados deben “reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo” se trata de una expresión correcta porque nos remite al concepto biológico de dos personas, puesto que sería absurdo hablar de bodas entre “personas del mismo género”. Una gallina, un pollo, una paloma, un pavo, son aves. Y si les cuento que almorcé ave asada los dejaré en ascuas porque no sabrán de qué animal se trata, pues me he referido al hipónimo “ave” y no al hiperónimo, que pudo haber sido gallina, pollo, pavo. En “Van a ser decomisados todos los vehículos blindados que circulen por el país si no están debidamente registrados y no cumplan todas las disposiciones establecidas por la Secretaría de Seguridad y el Instituto de la Propiedad” el hipónimo “vehículo” está un tanto oscuro al englobar los hiperónimos carros, aviones, motocicletas, lanchas, barcos, puesto que estos son vehículos (aunque no creo que a algún excéntrico le dé por blindar su moto). En esta situación, lo adecuado tuvo que haber sido aclarar a qué tipos de vehiculos se referían estas instituciones; aunque lo que se blinda más que todo son carros: “Van a ser decomisados todos los carros blindados que circulen por el país si no están debidamente registrados y no cumplan todas las disposiciones establecidas por la Secretaría de Seguridad y el Instituto de la Propiedad”. Y muchos comunicadores sociales abusan y usan mal del termino “vehículo”, tanto que hablan de vehiculos y moticicletas, como en este caso que leí en un diario: “El IP ya tiene buena cantidad de placas para vehículos y motocicletas”