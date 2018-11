Malos hijos de Honduras

San Pedro Sula, Honduras

Es cierto que la situación del país no es óptima, que hay problemas que llevamos arrastrando desde hace décadas y que no hemos logrado resolver, que a la clase política le falta madurez y mostrar mayor rectitud de intención en sus actuaciones, y que el fenómeno migratorio masivo regional nos ha puesto en la mira de la atención mundial. También es cierto que falta voluntad para buscar la ruta de la conciliación y así otear el futuro con más esperanza.

Y, en medio de estas dificultades, surgen, además, voces agoreras que, quien sabe con qué intención, parecen desearle mayores males a la patria cuando hacen pronósticos oscuros sobre el devenir inmediato y remoto e incluso parecen alegrarse cuando el Gobierno no tiene o parece no tener éxito en alguno de sus planes o proyectos. Parecen olvidar que cualquier fracaso gubernamental no solo le causa daño al partido en el poder o al gobernante de turno sino nos causa daño a todos.

Hay quienes dicen que estamos al borde de una explosión social, que la ingobernabilidad está a la vuelta de la esquina, que el abismo es inevitable. Casualmente, esos mismos profetas del infortunio han sido responsables directa o indirectamente de los males que nos aquejan y que con tanta vehemencia señalan. Algunas de estas personas encima se presentan como los únicos que tienen la solución a todos nuestros males y no esconden su autoproclamada misión de redentores.

Ya es tiempo que las reflexiones sobre el destino de Honduras cambien de tono. Solo un mal hijo de este país puede encontrar satisfacción en sus desgracias. Solo alguien que no quiera verdaderamente a esta tierra va a mantener posturas tercas, inflexibles, y a no tender la mano al que piensa distinto, pero es tan hondureño como él.

La confrontación no conduce a nada bueno, los conflictos entre hermanos solo dejan dolor y odio, la promoción del desprecio a la postura o la opinión ajena no es digna de un buen hijo de esta tierra.

Lo que algunos de los protagonistas del escenario político nacional están logrando es que los ciudadanos comunes se cansen de sus actuaciones y terminen por perder todo interés en sus discursos y a no creer en sus propuestas y promesas. Hay una sensación de cansancio, de hartazgo hacia aquellos que continúan apostando por los disensos y desprecian los consensos con los que no quieren ceder en sus posturas y continúan fomentando el pleito.

Honduras necesita paz, armonía, hermandad, diálogo. Démosle la oportunidad ver a sus hijos velando por su bienestar y trabajando juntos por su desarrollo.