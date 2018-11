San Pedro Sula, Honduras

El fondo sin fondos no es problema, pese al señalamiento de la ministra de Finanzas, pues se “hacen”, como ya se ha hecho, y los recursos reaparecen en un acto de magia legislativa tras la anulación definitiva, como “medida de transparencia”, de la ayuda para el desarrollo departamental en julio pasado. El ayer no es hoy y lo que fue resuelto en nombre de la anticorrupción, la ética y la transparencia está desfasado en apenas cuatro meses y por ello se vuelve a “más de lo mismo”, con mayor descaro y sin vergüenza. Claro que pueden hacerlo, pero muy distinto que deban...

Para que no haya duda, así parecen explicar los diputados, se cambia la portada como si con ello hubiese cambio de contenido. Lo departamental, que recuerda el grupo de congresistas votados y olvidados en cada departamento es maquillado con la bonita palabra “social” a la que anteceden otras dos que son el “hueso” de la reforma: fondo, recursos públicos, y desarrollo, obras o bolsa ¿para favorecer a quién?

Las disquisiciones gramaticales y léxicas no llegan hasta el fondo de la cuestión, como tampoco recordar que en la antesala a la eliminación de los “subsidios” se dio el “aumentazo” y ante el escándalo en el uso de los primeros se echó mano, supuestamente de un mal menor, como arguyen los juristas, y el fondo departamental fue para el segundo. Hubo silencios cómplices y lágrimas de cocodrilo y como somos cortos de memoria, ya no se habla de aquellos sustanciales incrementos en los sueldos mensuales. Pero ahora resulta que tres meses después vuelve el “fondito” departamental.

Pero no hay que asustarse porque una fuente oficial del Congreso señala que no hay “presupuesto asignado”, pero sí hay oportunidad y astucia para asignarlo, señalamos nosotros, cuando llegue el debate y la aprobación de las cuentas anuales en la Cámara. El decreto para ello está dado y en el manejo del destino de los recursos del presupuesto nacional podemos aplicar la sabiduría popular “más sabe el diablo por viejo que por diablo”.

Nos apegamos a las palabras de la titular de Finanzas, quien bien conoce el “milagro” diario para la medio subsistencia del Estado y la precaria atención de las necesidades básicas de los hondureños, educación, salud, vivienda, seguridad etc. “Yo espero que no sea cierto porque en realidad el presupuesto general de la república no puede incrementarse, en primer lugar, y segundo, el Poder Ejecutivo es el que ejecuta y el Legislativo es el que legisla y no está para ejecutar fondos públicos”.

No se oye, padre.....