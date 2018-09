Dos dedos enemigos

San Pedro Sula, Honduras

La labor académica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, Unah-vs, va rebasando cada vez más la exposición magistral y los nefastos apuntes en el aula para incursionar con más amplitud, fortaleza y dedicación en la investigación de aquellos asuntos tanto relacionados con la pedagogía, la actitud y responsabilidad de docentes y alumnos como con las expresiones y sus beneficios en la vinculación con los problemas de la sociedad. Año con año hay mayor interés en las carreras por temas minuciosamente indagados y correctamente redactados para su presentación en el Congreso Científico que se celebra esta semana.

El departamento de Química incursionó en los mercados sampedranos para analizar la presencia de plaguicidas en las lechugas que llegan a las comidas caseras y de restaurantes. Enfermería se decantó por la actitud en la defensa y protección del ambiente al indagar las características socioculturales de los estudiantes en el manejo de los residuos sólidos, tema de alta prioridad para crear, desde ahora, en los profesionales universitarios del mañana, conciencia de la necesidad de un ambiente libre de contaminación para mejorar la calidad de vida.

Llamó poderosamente la atención por la actualidad del tema, por la relación en el rendimiento académico y por los demoledores porcentajes en las calificaciones, la investigación del profesor de matemáticas Omar Pineda, quien presentó, con detalles, las secuelas del uso del celular por los estudiantes, con su lado positivo, pero terriblemente negativo. Los universitarios, según la investigación, “estudian” de una a tres horas, pero el desgaste de la vista sobre la pantalla del celular es de cinco a ocho horas. ¿También en las horas de dormir, en las aulas, en los espacios libres con compañeros? También.

La calificación promedio de quienes se resisten a ser “huérfanos” es de 54%, el aprobado es de 65% lo que evidencia que seis –más de la mitad– de diez estudiantes repite materia, pese a las facilidades con las reposiciones o recuperaciones que les proporciona el sistema. Solo el 8% busca en el celular algo instructivo propio de la academia, el 92% restante es voluntariamente atrapado por las redes que, incluso, hasta en el aula ejercen su poder de adicción con la complicidad involuntaria del compañero sentado adelante.

Los resultados de la investigación son alarmantes, y no son más que el reflejo del monstruo que devora los valores distintivos de un pasado cercano: Pensar, dialogar, relaciones interpersonales no fantasmales, acuciosidad para conocer y saber, memoria de “elefante”, etc. una artificiosa existencia –más para lo niños y jóvenes– está al alcance de los dos pulgares en diestro movimiento sobre el teclado del celular. La Unah-vs tampoco escapa a esta invasión.