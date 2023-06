La ola de criminalidad que se ha desatado en nuestro país en los últimos días, es tan solo uno de los síntomas de la debacle social, política, educativa y económica de Honduras.

Los asesinatos perpetrados por el crimen organizado en distintos puntos de la nación y, sobre todo, la reciente masacre en la cárcel de CEFAS en la que han perdido la vida más de 40 mujeres, son acontecimientos realmente tristes y lamentables que no solo ofrecen una imagen internacional terrible y negativa del país, que nos hace retroceder décadas, al punto en el que se nos consideraba como una de las regiones más peligrosas del mundo, sino que sobre todo enlutan a muchas familias, y hieren profundamente a toda una sociedad.

Algunos se han apresurado a señalar la “incompetencia” del Gobierno para controlar el brazo armado del crimen organizado, y frenar tanto derramamiento de sangre. Y quizás no les falta razón.

Pero a la base de esta pandemia social de violencia, se encuentra el virus de una cultura de muerte, descarte e indiferencia que ha infectado los corazones de los hondureños al punto de habernos acostumbrado a sobrevivir en medio de ella.

¿Cómo? De manera similar a como hicimos con el covid-19, aislándonos, encerrándonos y distanciándonos de los “puntos de infección”, para no contaminarnos. Pero debemos recordar que, desde la tierra, la sangre de nuestros hermanos (as) grita al cielo (cfr. Gn 4,10) Los cristianos no podemos conformarnos con escampar la tormenta, sino que hemos de esforzarnos por buscar los cauces para aliviar estas heridas de violencia, indiferencia, división, odio y egoísmo.

Cada hijo de Dios, debe sentirse corresponsable de la imperiosa tarea de sanar, consolar y, sobre todo, prevenir que se repitan o perpetúen estos escenarios de muerte en medio de nuestro pueblo.

La fraternidad auténtica traducida en gestos concretos de generosidad, solidaridad y encuentro, ha de ayudar a nuestra patria herida a no sentirse abandonada irremediablemente, porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia (Cfr. Rom 5,20) y los que creemos en Cristo sabemos que el mal no tiene la última palabra, porque la muerte ha sido vencida (Cfr. 2 Tim 1,10) y esto debe ayudarnos a no perder la esperanza. Urge que los más afortunados re aprendamos a abrazar a los últimos, a las masas sobrantes, a los que no tienen voz.

Necesitamos dejar de huir de los rostros sufrientes, de los “nadie” como los llama el papa Francisco, esos con los que se identifica el Señor Jesús, porque ellos serán nuestros jueces el último día. Allí radica la fuerza transformadora del Evangelio, en el acto de amar, anteponiendo el yo para construir el nosotros y a lo mejor eso es lo que se nos ha olvidado. Porque con cada muerte vuelve a resonar fuerte en nuestro corazón la voz potente de Dios, ¿Dónde está tu hermano? (Gn 4,9) ¿Qué le responderemos?