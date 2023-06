Viendo fuera de nosotros mismos

“Entonces me propuse esto: ‘Voy a divertirme y a probar los placeres y todo lo que es darse la gran vida’, pero esto tampoco resultó tener sentido. Es una tontería pasarse todo el tiempo sonriendo; no hacer más que divertirse no sirve de nada” (Eclesiastés 2:1-2, PDT).

Como puede verse, el autor de este extracto está desmoralizado. Famoso por su sabiduría, lo cierto es que Salomón no solo contaba con ella, sino con todo lo que terrenalmente se puede desear. No obstante, hastiado, también reflexionó: “Cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo hermoso.

Además, nos dio la capacidad de entender que hay un pasado, un presente y un futuro. Sin embargo, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho” (Eclesiastés 3:11, TLA).

La conclusión fue, entonces, que el ser humano debe ver fuera de sí mismo para encontrar las respuestas a sus más grandes preguntas. Y eso que está fuera y que responde, según la Biblia, es Jesús. Jesús es, en ese aspecto, la respuesta para el sinsentido que vivimos hoy y para el desorden que surge de ahí.

Es la respuesta para el vacío que deja creer que divertirse y darse la gran vida es lo que le acarrea verdadera felicidad al corazón.Es la respuesta que lleva a entender que el verdadero placer se desprende de seguirlo a Él y de que Él esté involucrado en cada área de la vida. En síntesis: Jesús es la respuesta para todo lo que sucede en esta vida y para todo lo que sucederá en la venidera.

En las palabras del apóstol Pablo: “Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros” (1 Corintios 15:19, TLA).

Por eso concluye: “Sin embargo, ¡Cristo resucitó!” (v. 20). La muerte y resurrección de Jesús, incuestionablemente, le infunde sentido y propósito a la vida. ¿Ya lo está disfrutando usted, querido lector?