Una prueba para Honduras

El tiempo va avanzando y el período de socialización de la Ley de Justicia Tributaria pronto llegará a su fin, para que el Congreso Nacional decida sobre ella.

Pero lejos de poner fin a una controversia que nos ha mantenido expectantes, parece que este será un paso más en la confrontación permanente en la que estamos inmersos.

Más allá de la propia ley y sus repercusiones, tema del que se ha hablado y escrito con bastante generosidad en estos días, provoca tremenda inquietud cómo se profundiza la retórica de la confrontación social, en la que resulta muy difícil encontrar acuerdos.

Argumentar puede ser muy valioso, si por otro lado existe la intención de escuchar, para comprender y valorar; pero de poco sirve si únicamente buscamos hacer ver mal a quien discrepa.

Hay que partir del hecho de que ningún sector solo podrá sacar al país adelante, para convertirlo en el lugar que todos anhelamos. Este país no es solamente de los ricos, tampoco de la clase media, ni de los pobres, aunque sean una gran mayoría, Honduras es de todos.

En ese sentido, el gobierno tampoco lo es para un solo sector, sino de todo este país tan desigual y polarizado. Si hay un actor que debe llamar al diálogo respetuoso y objetivo, ese es el gobierno.

La empresa privada tiene un papel fundamental como motor de la vida nacional. Si ha habido abusos, ha sido también porque desde el sector público, a través de los años hubo permisividad y quizás complicidad.

Acusar a un solo sector de ser artífice de todos los problemas y desmarcarse de ellos quizás no es el camino más justo, si hablamos precisamente de justicia.

Es necesario asumir que la corrupción es un mal que ha permeado casi todos los ámbitos de la vida nacional y que hay que luchar en conjunto contra esa situación.

Para nadie era una sorpresa que el país estaría en condiciones por demás complejas luego de la administración Hernández Alvarado, mucho menos para quienes en las elecciones de 2020 optaban a cargos de elección popular.

No podemos seguir anclados en nuestro pasado reciente, debemos avanzar, tomando en cuenta esa terrible experiencia, pero no como excusa, sino para no repetirla.

Inquieta profundamente esa división del “ustedes y nosotros”, excluyente y muchas veces grosera, que se aleja tanto de la visión amplia y actitud abierta que necesitamos para progresar.

Si deseamos un país verdaderamente incluyente, debemos aceptar no solamente a quienes son afines a nuestros pensamientos, sino a aquellos que muchas veces incomodan, pero que son necesarios para construir una verdadera democracia.

Aún no sabemos qué pasará con la Ley de Justicia Tributaria, pero debemos dejar de pensar en que éste es un juego de suma cero, en el que una sola parte debe ganar. No solamente es un tema político, sino fundamentalmente un asunto técnico en el que la visión de los especialistas es sumamente necesaria.

Desideologizar la agenda de país ahora mismo puede ser un sueño inalcanzable, pero el riesgo de dejar que solamente primen criterios ideológico-políticos nos puede llevar a problemas más grandes, en este caso específico y para todo lo que venga después.

Hay muchas pruebas que superar en Honduras, probablemente esta sea una de las más difíciles. Está en juego la capacidad de la nación para dialogar, asumir compromisos y acordar reglas para todos, para construir y avanzar. Que encontremos el camino.