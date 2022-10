La historia de Honduras está marcada por los huracanes y tormentas tropicales. Por nuestra posición geográfica estamos muy expuestos a los fenómenos de este tipo, que cada vez tienen lugar en períodos más cortos, reduciendo así la capacidad de recuperación.

El efecto de los embates de la naturaleza es aún mayor en un país de grandes desigualdades, que se encuentra en una crisis de múltiples dimensiones.

Las obras de infraestructura de protección y mitigación deberían ser prioridad para cualquier Gobierno; sin embargo, la rapidez de respuesta es menor que la nueva realidad impulsada por el cambio climático, que aumenta nuestra vulnerabilidad.

La planificación es fundamental, por encima de los períodos de gobierno, de intereses políticos y económicos; sin embargo, nuestra historia reciente está plagada de tristes y malos ejemplos.

Después de Eta y Iota muy poco se avanzó y estamos en esta historia recurrente, destinados a repetir lecciones hasta que por fin aprendamos de ellas.

No es fácil para las familias que habitan zonas de riesgo y que no tienen un lugar seguro donde vivir, motivo por el que una vez bajan las aguas, inevitablemente regresan a sus viviendas, a recuperar lo poco que es posible y a destinar recursos para reponer lo perdido, cuando se trata de objetos.

¿Falta educación para la prevención? Tal vez en muchos casos, pero en la mayoría no se trata solamente de eso, sino de la inexistencia de posibilidades de vivienda en otros lugares, debido al alto costo, incompatible con los ingresos de las familias.

Las decisiones obedecen no solamente al peligro de la naturaleza, a la falta de construcción y mantenimiento de obras de prevención, sino también a las condiciones de inseguridad ciudadana. ¿Robo o inundación? No es fácil dejarlo todo atrás, porque cada hogar encierra historias de esfuerzo quizás de muchos años.

Familias con raíces profundas a las tierras que hoy son más vulnerables que antes, personas que merecen vivir sin la permanente zozobra de los efectos de un ciclón tropical.

Nuevamente un fenómeno meteorológico nos pone de rodillas, no solamente porque avanzar en estas condiciones es mucho más difícil, sino para orar por el despertar de las conciencias de quienes tienen la posibilidad de tomar decisiones sabias hoy.

Se requiere no solamente conocimiento, sino ante todo la buena voluntad y la entereza suficiente para no claudicar en los principios que muchos enarbolan en las jornadas electorales.

En estos momentos no parece una buena opción generar más división de la que ya existe, sino trabajar en conjunto por recuperarnos, una vez más, con la esperanza de que esta vez sí haya acciones posteriores que nos ayuden a ver más claramente hacia el futuro y no enfocarnos solamente en sobrevivir.

A partir de esta experiencia, todos los sectores deben procurar llegar a consensos claves que permitan habilitar las grandes soluciones para los problemas que aquejan al país.

No hay tiempo para treguas, la temporada ciclónica aún no acaba. Que tampoco se acabe nuestro anhelo de vivir en una sociedad más fortalecida, capaz de visualizarse a futuro y no solamente con la mirada enfocada en la inmediatez, para que podamos afirmar con convicción que Honduras saldrá adelante.