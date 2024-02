Un giro hipotético

A la mayoría de nosotros, por no decir a todos, nos ha tentado en algún momento aquel pensamiento de “¿y si esto no hubiera sucedido así?” y comenzamos a imaginar todos los otros posibles resultados. Algunos de los cuales definitivamente nos hubiesen gustado más.

En la historia existe una buena cantidad de personajes que admiramos por diversas razones, uno de ellos es para mí, Carlota de Bélgica y los motivos son muchos, entre ellos, el hecho de que haya llevado a cabo su papel de emperatriz como se esperaba que lo hiciera y hasta mejor. Una mujer muy comprometida con su cargo y por lo tanto recordada hasta el día de hoy en ese país que amó y la amó de vuelta (México).

Un día como hoy, pero de 1867 su esposo, el emperador Maximiliano de Habsburgo, era abandonado en la ciudad de México por las tropas francesas, las cuales estaban comandadas por Napoleón III quien a su vez fue quien envió a la pareja a gobernar el país Azteca.

Mientras tanto su esposa, hacía un desesperado viaje a Francia para tratar de convencer a este último que no les retirara su apoyo, que tratara de aguantar un poco más. Sabía que la vida de su esposo corría peligro y eso la afligía en gran manera.

Al darse cuenta de que sus súplicas eran en vano, trató de acceder desde ahí, a la fortuna que le había heredado su padre, el rey de Bélgica. Lo cual también fue inútil porque su tristemente célebre hermano Leopoldo, ya tenía otros planes con ese dinero.

Aprovechando que Carlota había tenido severos ataques de ansiedad durante su travesía por Italia y luego en Francia, los cuales habían sido divulgados por la prensa, su hermano encontró la forma de diagnosticarla como” loca”, encerrarla y despojarla. En su libro 60 Años de Soledad, el escritor mexicano Gustavo Vásquez Lozano, nos hace un fascinante recorrido por la vida de esta gran mujer y los acontecimientos que marcaron su destino. Lo recomiendo ampliamente.

Pero y si... el hijo de John Boyd Dunlop no hubiese tenido afición por su triciclo, su padre no hubiese ideado una forma de hacerle los paseos más cómodos a su vástago y por lo tanto tampoco hubiera inventado el primer neumático (el que no solo se patentó, sino que se produjo, por allá de 1888). Entonces no habría surgido esa gran fiebre por el caucho, Leopoldo II de Bélgica no hubiera encontrado la forma (cruel y sanguinaria) de hacerse rico, sometiendo como lo hizo, a el Congo africano.

O, si Maximiliano no se hubiese opuesto tozudamente a los ruegos de su esposa, escapando de sus enemigos cuando todavía tenía tiempo de hacerlo y la hubiera acompañado en aquel viaje, probablemente hubiesen obtenido el dinero que por ley les correspondía, ella no hubiera quedado confinada como los estuvo, esas últimas seis décadas de su vida, el Congo se hubiese librado de aquella barbarie, México hubiese recibido lo que con tanto empeño quería ofrecerle su emperatriz y Maximiliano no hubiese muerto fusilado unos cuantos meses después de haber sido desamparado por su impulsor.

Y desde luego que aquí la historia habría sido totalmente diferente para todos los implicados y para los no directamente involucrados, también.