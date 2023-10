Tiempos de guerra

La guerra que ha estallado recientemente entre el estado de Israel y el grupo terrorista palestino islamista (Hamás), no tiene nada que ver con un asunto religioso, más bien se trata de la desembocadura del escenario político internacional pospandemia y la degeneración de un conflicto bélico que tiene más de un siglo de existir. El gobierno Palestino árabe está dividido en dos facciones políticas, una de tinte más moderado que dirige el territorio de la Cisjordania bajo la presidencia de Mahmud Abbas, del partido Fatah, desde el 2006.

Y otra más radical, afincada en la franja de Gaza, controlada por Hamás, bajo la dirigencia de Ismail Haniya, gestor de diferentes conflictos contra Israel, desde 2012,2014, 2021 y el más reciente el pasado sábado 7 de octubre de 2023, día en que se conmemoraban los 50 años de la victoria del estado de Israel contra la coalición árabe de Siria y Egipto en 1973. La madrugada del sábado se lanzaron desde Gaza, contra Israel, cinco mil misiles, en 20 minutos, algo sin precedentes.

Pero esta maniobra bélica era tan solo una distracción, pues mientras los israelitas se concentraban en la contraofensiva aérea, se desarrollaba la mayor infiltración terrorista por vía terrestre que el ejército hebreo recuerda. El resultado ha sido una masacre indiscriminada por parte de la milicia terrorista islámica, quienes, atacando a mansalva, asesinaron civiles, en plazas, calles, paradas de autobuses, festivales de música, etc. Sin distinguir a judíos, cristianos o musulmanes, ni importar si eran mujeres, niños, hombres, ancianos o bebés. Las vejaciones que pueden observarse en vídeos publicados en las redes sociales, son inauditas y nos recuerdan la trágica barbarie de la que es capaz el hombre que ha olvidado a Dios y su propia humanidad.

El primer ministro Israelí Benjamín Netanyahu, ha afirmado: “Nuestro enemigo pagará un precio como nunca ha conocido” ya van 3,000 muertos. El detonante de esta escalada bélica, podría encontrarse en el anuncio, hace un par de semanas, del posible pacto de paz entre Israel y Arabia Saudita, algo que, para países como Irán (patrocinador de Hamás) y grupos extremistas como Hezbolá (Líbano) es toda una infamia.

Como vemos esta guerra no es por Dios, ni querida o auspiciada por él, hunde sus raíces en un fanatismo nacionalista y pseudo religioso absurdo, manipulado maquiavélicamente por la política internacional para fines inhumanos y egoístas. Desde Jesucristo todo el mundo es tierra santa, no existe un lote, más sagrado que otro, pues todo el orbe es creación de Dios y digno de su presencia. Ya no existe un pueblo elegido cuya pertenencia se deba a una raza, lengua o nacionalidad, pues el pueblo de Dios está conformado por aquellos que creen en Cristo, San Pablo nos lo recuerda: “ya no hay judío ni griego; ni esclavo ni libre; ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.

Y si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham, herederos según la Promesa” (Gálatas 3, 28-29) Hermanos recemos por la paz.